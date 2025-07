Reiche wirbt für Freileitungen bei künftigen Stromtrassen

Huta schrieb 05.07.25, 09:12

Guten Morgen!



Na ja "immer abwärts" trifft in 2025 eher nicht zu. Vielmehr hat der Kurs seit Jahresbeginn ca. 20% zugelegt. Ich bin persönlich auch nicht der Meinung, dass RWE überbewertet ist. In 2030 will das Unternehmen etwa 4 Euro je Aktie verdienen - das würde einem KGV von 9 entsprechen. In 2025/2026 gibt es zwar eine kleinere Ertragsdelle (plangemäß). Das liegt aber daran, dass man grade dabei ist, viel in erneuerbare Energien zu investieren und die Fertigstellung und Inbetriebnahme dauert halt etwas.



Ich denke auch, dass man RWE und E.ON auch nur bedingt vergleichen kann. RWE erzeugt Strom während E.ON diesen verteilt. Ich denke, dass die E.ON Aktie zuletzt so gut gelaufen ist, liegt auch daran, dass mit Frau Reiche eine ehemalige E.ON Mitarbeiterin neue Wirtschaftsministerin geworden ist und man sich von ihr mehr Entgegenkommen bei der Festsetzung der Netzentgelte erwartet. Die Investition in neue Netze ist hochwichtig für die Energiewende und je höher die Rendite, desto lukrativer werden die nötigen Investitionen. Allerdings muss ja auch irgendwer dann die höheren Netzentgelte bezahlen...