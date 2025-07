DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Rolls-Royce auf 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Rolls-Royce von 935 auf 1000 Pence angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das erste Halbjahr dürfte solide ausgefallen sein, schrieb Christophe Menard am Freitag in einem Ausblick. Mit einigen strategischen Updates sei bei der Zahlenvorlage zu rechnen./ajx/nasVeröffentlichung der Original-Studie: 25.07.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.07.2025 / 08:04 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Rolls-Royce Holdings Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,04 % und einem Kurs von 11,46EUR auf Tradegate (25. Juli 2025, 14:29 Uhr) gehandelt.