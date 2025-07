US-Großbanken warnen vor bevorstehendem Einbruch

Die Stimmung an den US-Börsen könnte kaum besser sein. Der S&P 500 hat seit Anfang April um satte 28 Prozent zugelegt, die Volatilität ist so niedrig wie seit Monaten nicht. Für immer mehr Experten ist das mittlerweile zu viel des Guten. Die Handelsabteilungen von Goldman Sachs, Citadel Securities und anderen Großbanken warnen vor einer Blasenbildung und raten, jetzt sei der perfekte Moment, um sich gegen einen plötzlichen Absturz abzusichern.

Der Grund für die Mahnungen liegt nicht in der aktuellen Euphorie, sondern in dem, was vor der Tür steht: Die US-Notenbank veröffentlicht Ende Juli ihre nächste Zinsentscheidung. Zwei Tage danach ist der nächste Zoll-Stichtag von US-Präsident Donald Trump. Noch sind zentrale Handelsabkommen mit der EU, Kanada und Mexiko ungelöst. Sollte es zu neuen Spannungen kommen, könnte die aktuelle Rallye jäh unterbrochen werden.