CLOU veröffentlicht Whitepaper über aktive Belüftung und explosionsgeschützte Systeme nach bahnbrechendem 59-stündigem Großbrandtest

SHENZHEN, China, 25. Juli 2025 /PRNewswire/ -- CLOU, ein BNEF Tier 1-Anbieter von Energiespeichersystemen, hat offiziell sein Whitepaper zum Thema „Aktive Belüftung und explosionsgeschützte Systeme" veröffentlicht, das einen detaillierten Einblick in die Brandschutzarchitektur der nächsten Generation für Energiespeichersysteme des Unternehmens bietet. Die Freigabe folgt auf den erfolgreichen Abschluss eines 59 Stunden und 10 Minuten dauernden Großbrandtests seines flüssigkeitsgekühlten 5-MWh-BESS Aqua C2.5 im April.

Der groß angelegte Brandversuch, der von der CSA-Gruppe vollständig beobachtet und dokumentiert wurde, simulierte ein extremes thermisches Entweichungsszenario. Vier voll beladene Aqua C2.5-Container (A/B/C/D), die ein 20-MWh-System bilden, wurden Rücken an Rücken und Seite an Seite installiert, um die tatsächliche Anordnung der Stationen mit hoher Dichte nachzubilden. Behälter A wurde absichtlich angezündet und brannte fast 60 Stunden lang, wobei die Innentemperaturen 1300 °C überstiegen. Bemerkenswert ist, dass kein Brandbekämpfungssystem aktiviert wurde, sodass im Rahmen des Tests die Feuerwiderstandsfähigkeit eines einzelnen Containers und die Sicherheitsleistung des aktiven Belüftungs- und Explosionsschutzsystems von CLOU überprüft werden konnten. Zwischen den benachbarten Einheiten kam es zu keiner thermischen Ausbreitung, was die Zuverlässigkeit des Systems bei dichten Installationen unterstreicht.

In den letzten Jahren sah sich die ESS-Branche mit wachsenden Sicherheitsbedenken konfrontiert, da weltweit Hunderte von Brand- und Explosionsvorfällen gemeldet wurden. Als Region mit den weltweit umfassendsten Sicherheitsstandards für Energiespeicher hat Nordamerika mit der Einführung eines strengen Regelwerks reagiert, das das Risikomanagement über den gesamten Lebenszyklus hinweg umfasst, von der Zellebene bis hin zu stationsweiten Schutzsystemen. Zu den wichtigsten Normen gehören NFPA 855, NPFA 68, NFPA 69, UL 9540 und CSA/ANSI C800.

Auf der Grundlage dieser Rahmenbedingungen hat CLOU ein umfassendes, mehrschichtiges Brandschutzsystem entwickelt, das die Vermögenswerte der Kunden während ihres gesamten Lebenszyklus schützt. Dieses Sicherheitssystem, das in dem White Paper detailliert beschrieben wird, basiert auf den Grundsätzen der schlanken Technik und umfasst Folgendes:

Frühzeitige Warnung und Erkennung von thermischem Durchgehen – BMS überwacht Spannung/Temperatur in Echtzeit, löst Alarme aus und unterbricht Stromkreise, um eine Ausbreitung zu verhindern. Sensoren aktivieren explosionsgeschützte aktive Belüftungssysteme, um Explosionsrisiken zu unterdrücken, bevor Brände entstehen.

Zweischichtige Brandbekämpfung – CLOU verbessert herkömmliche Gas-Brandbekämpfungssysteme mit vollständiger Flutung durch die Zugabe von Wassersprühnebel: Er kühlt schnell ab, um eine Rückzündung zu verhindern, und synchronisiert sich mit dem Belüftungssystem, um die Konzentration brennbarer Gase zu reduzieren.

Explosionsschutz: Aktiv-Passiv-Verteidigung – Präventive Kontrolle: Belüftungssysteme halten die Konzentrationen brennbarer Gase unter 25 % UEG und verhindern so explosive Bedingungen an der Quelle gemäß NFPA 69. Geplante Entlüftung: Richtungsabhängige Druckentlastungsstrukturen lokalisieren die Auswirkungen der Explosion und verhindern Kettenreaktionen.

Aktive Belüftung und explosionsgeschütztes Design – Umfasst fünf natürliche Abluftklappen und zwei Einlässe, um entflammbare Gase unter 25 % UEG zu halten, selbst wenn nur ein Einlass ausfällt (gemäß NFPA 69). Die Lamellen dienen bei Explosionen gleichzeitig als Druckentlastungsöffnungen, die die Flammen vertikal nach oben leiten, um eine Ausbreitung über den Container hinweg zu verhindern, und gleichzeitig eine kontinuierliche Belüftung durch thermische Druckunterschiede bei Stromausfällen gewährleisten.

Die jüngsten Innovationen von CLOU spiegeln das kontinuierliche Engagement des Unternehmens wider, die Sicherheitsstandards in der Branche zu verbessern. Das White Paper steht ab sofort zum Download bereit und dient als praktische Referenz für Entwickler, EPCs, Regulierungsbehörden und Anlagenbesitzer, die eine verbesserte Sicherheit und langfristige Systemzuverlässigkeit anstreben.

Laden Sie das Whitepaper hier herunter: https://www.clouess.com/news/317.html

Video – https://mma.prnewswire.com/media/2737607/CLOU_Aqua_C2_5_59_Hour_Large_Scale_Fire_Test.mp4

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/clou-veroffentlicht-whitepaper-uber-aktive-beluftung-und-explosionsgeschutzte-systeme-nach-bahnbrechendem-59-stundigem-groWbrandtest-302513979.html