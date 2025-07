DZ BANK stuft Traton auf 'Halten'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für die Aktie von Traton von 32 auf 31 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Halten" belassen. Die Ergebnisse für das zweite Quartal seien besser ausgefallen als befürchtet, der deutliche Ergebnisrückgang reflektiere aber die aktuelle Marktschwäche und Unterauslastung, schrieb Holger Schmidt am Freitag anlässlich des Quartalsberichts des Lastwagenherstellers. Insgesamt bleibe die Unsicherheit hoch./rob/ajx/laVeröffentlichung der Original-Studie: 25.07.2025 / 15:13 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.07.2025 / 15:16 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die TRATON Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +5,22 % und einem Kurs von 31,84EUR auf Tradegate (25. Juli 2025, 16:12 Uhr) gehandelt.