Neuer Hightech-Computertomograph am Campus Bad Neustadt im Einsatz / Bayerns Ministerpräsident und Gesundheitsministerin besuchen Klinik (FOTO)

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Rhoen-Klinikum Aktie Die Rhoen-Klinikum Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 11,80 auf Tradegate (25. Juli 2025, 13:48 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Rhoen-Klinikum Aktie um -4,84 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -4,07 %. Die Marktkapitalisierung von Rhoen-Klinikum bezifferte sich zuletzt auf 790,16 Mio.. Rhoen-Klinikum zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,1000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,7800 %.

Bad Neustadt a.d. Saale (ots) - Seit heute ist am RHÖN-KLINIKUM Campus BadNeustadt ein neuartiger Photon-Counting-Computertomograph (CT) im Einsatz, derdie medizinische Diagnostik auf ein neues Niveau hebt. Das Gerät, das zu denmodernsten weltweit gehört, ist eines von nur fünf seiner Art in ganzDeutschland - und das erste in Bayern. Rund 3,5 Millionen Euro investierte dieKlinik in Umbauten und Technik. Der Freistaat Bayern unterstützte das Projektmit pauschalen Fördermitteln.Zur Inbetriebnahme des neuen Naeotom Alpha.Peak besuchten BayernsMinisterpräsident Dr. Markus Söder sowie die Staatsministerin für Gesundheit,Pflege und Prävention Judith Gerlach den Klinikstandort in Nordbayern."Wir wollen, dass alle am modernsten technischen Fortschritt teilhaben können.Daher muss medizinische Versorgung wohnortnah und auf bestem Niveausichergestellt werden. Der Naeotom Alpha.Peak CT ist das aktuelle Top-Gerät undein herausragendes Beispiel für Innovation made in Franken. Wir setzen in Bayernauf Investitionen statt auf einen Krankenhaus-Kahlschlag. Bei derInvestitionskostenförderung liegen wir bei über 800 Mio. Euro pro Jahr, Tendenzsteigend. Unsere Initiative hilft besonders dem ländlichen Raum. Gerade auchdort sollen Krankenhäuser wohnortnah erreichbar bleiben. Danke an alle Ärztinnenund Ärzte und alle Pflegekräfte für ihren aufopfernden Einsatz und Dienst amNächsten", sagte Ministerpräsident Söder.Ministerin Gerlach ergänzte: "Zeitgemäße Standards in den Kliniken erfordernkontinuierliche Investitionen. Deshalb ist es ein zentrales Anliegen bayerischerGesundheitspolitik, die Krankenhausträger dabei durch konsequente Förderung zuunterstützen".Der neue Photonen-CT Naeotom Alpha.Peak erlaubt eine hochpräzise Bildgebung beideutlich reduzierter Strahlenbelastung. Durch seine Geschwindigkeit undDetailgenauigkeit eröffnen sich dabei neue Möglichkeiten in der Früherkennungund Verlaufskontrolle zahlreicher Krankheitsbilder und eine noch individuellerePatientenversorgung."Mit der Photonentechnologie schlagen wir in Bad Neustadt ein neues Kapitel auf.Damit setzen wir ein starkes Signal für die Zukunftsfähigkeit und die dynamischeEntwicklung des Campus - zum Wohle unserer Patientinnen und Patienten", sagteDr. Stefan Stranz, Vorstand der RHÖN-KLINIKUM AG.Dr. Gunther K. Weiß, Vorstand der RHÖN-KLINIKUM AG, fügte hinzu: "Wirinvestieren seit mehr als 50 Jahren Unternehmensgeschichte in Innovationen inder Medizin. Demzufolge auch in neue Photon-Counting-CT. Nach dem Campus BadNeustadt und der Zentralklinik Bad Berka in Thüringen werden wir noch in diesemJahr an unseren hessischen Universitätskliniken in Gießen und Marburg jeweils