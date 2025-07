Bybit Card feiert zwei Millionen Nutzer mit einer limitierten Auflage eines Sammlerstücks und einem 1-BTC-Gewinnspiel

DUBAI, UAE, 25. Juli 2025 /PRNewswire/ -- Bybit, die zweitgrößte Kryptowährungsbörse der Welt nach Handelsvolumen, freut sich, einen wichtigen Meilenstein bei der Verbesserung der alltäglichen Krypto-Erfahrung bekannt zu geben. Mit über zwei Millionen Bybit-Karteninhabern führt die Bybit-Karte ein virtuelles Sammlerstück in limitierter Auflage von 2 Millionen Stück ein und bietet den Teilnehmern die Chance, einen vollständigen BTC zu gewinnen. Die Kampagne würdigt die gemeinsame Vision von Wohlstand, während sich die digitale Anlageklasse immer mehr etabliert.

Von jetzt an bis zum 24. August 2025 können sich neue und bestehende Bybit-Card-Kunden für das Event registrieren, um ihr eigenes virtuelles Sammlerstück in limitierter Auflage der Bybit Card 2M zu enthüllen – ein kollektives Symbol für Überzeugung, Zielstrebigkeit und Fortschritt als früher Teilnehmer des Kryptowährungs-Ökosystems, direkt in ihrer digitalen Geldbörse. Nach Aktivierung der Karte erhalten berechtigte Teilnehmer 30 Tage lang bis zu 10 % Cashback und können nach Abschluss der Ausgabenaufgaben 1 BTC gewinnen.