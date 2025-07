Howdy! Doppeltes Upgrade für die Kultaktie Tractor Supply:

Tractor Supply gilt als feste Institution im ländlichen Amerika. Das Unternehmen ist nicht nur die größte Handelskette für den sogenannten "Rural Lifestyle" in den USA, sondern prägt die Lebensweise und Einkaufskultur abseits der Großstädte entscheidend. Mit über 2.300 Filialen in 49 Bundesstaaten ist Tractor Supply Company (TSC) der führende Einzelhändler für Landwirtschaft, Heimtierbedarf, Garten, Haushalt, Land- und Tierpflege

Die Aktie des Einzelhändlers hat die erste Jahreshälfte komplett verschlafen, die Aktie konnte nach den ersten sechs Monaten des laufenden Jahres nur ein Mini-Plus vorweisen. Doch in den vergangenen Wochen ging es für die Aktie mehr als 11 Prozent bergauf. Nun rufen auch die ersten Analysten die Trendwende aus. Die Analysten der Bank of America stufen die Aktie am Freitag von Underperform auf Buy hoch und heben auch das Kursziel kräftig an, von 53 auf 79 US-Dollar. Die Aktie wird derzeit mit einem KGV von 29 gehandelt und bietet eine Dividendenrendite von rund 1,5 Prozent.