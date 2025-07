PHNIX stellt auf dem Guangzhou Summit ein globales Marken-Upgrade und zwei Flaggschiff-Produkte vor

GUANGZHOU, China , Juli 25, 2025 /PRNewswire/ -- PHNIX hat seine aktualisierte globale Markenstrategie auf dem PHNIX Global Brand Summit in Guangzhou offiziell vorgestellt. An der Veranstaltung nahmen internationale Vertriebshändler, Branchenexperten und Medienvertreter teil, um die neue Vision des Unternehmens und die Premiere von zwei Vorzeigeprodukten zu erleben: "World No.1 Energy" und "The Chairman's Lounge".

Der Vorstandsvorsitzende Andrew Zong und der stellvertretende Vorstandsvorsitzende Li Zhang stellten die PHNIX Brand Pyramid Strategy vor, die einen kühnen Weg vorgibt, um ein Jahrhundertunternehmen zu werden, einen weltweiten Umsatz von 1,3 Milliarden Euro zu erzielen und in 100 internationale Märkte zu expandieren.