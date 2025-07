Gemischte Börsen: DAX schwächelt, US-Indizes im Aufwind!

Entwicklung der Indizes

DAX Topwerte

DAX Flopwerte

MDAX Topwerte

MDAX Flopwerte

SDAX Topwerte

SDAX Flopwerte

TecDAX Topwerte

TecDAX Flopwerte

Dow Jones Topwerte

Dow Jones Flopwerte

S&P 500 Topwerte

S&P 500 Flopwerte

Am heutigen Handelstag zeigen die großen Aktienindizes weltweit eine gemischte Entwicklung. Der deutsche Leitindex DAX notiert aktuell bei 24.203,26 Punkten und verzeichnet ein leichtes Minus von 0,20%. Ähnlich zeigt sich der SDAX, der bei 17.839,93 Punkten steht und ein Minus von 0,26% aufweist. Im Gegensatz dazu kann der MDAX einen leichten Zuwachs von 0,04% verzeichnen und steht bei 31.457,96 Punkten. Auch der TecDAX zeigt sich positiv und legt um 0,25% zu, womit er aktuell bei 3.852,78 Punkten notiert. Auf der anderen Seite des Atlantiks zeigen sich die US-amerikanischen Indizes in einer positiven Stimmung. Der Dow Jones steht bei 44.749,42 Punkten und verzeichnet ein kleines Plus von 0,07%. Der S&P 500 zeigt sich ebenfalls freundlich und steigt um 0,18% auf 6.378,20 Punkte. Insgesamt zeigt sich ein gemischtes Bild an den internationalen Börsen, wobei die deutschen Indizes uneinheitlich tendieren, während die US-amerikanischen Indizes leichte Gewinne verzeichnen.Volkswagen (VW) Vz führt die DAX Topwerte mit einem Anstieg von 3.90% an, gefolgt von Porsche AG mit 3.14% und Porsche Holding SE, die um 2.69% zulegte.Diese Unternehmen zeigen eine starke Performance im Vergleich zu den Flopwerten.Im Gegensatz dazu verzeichnete Vonovia einen Rückgang von -1.58%, während die Deutsche Bank um -1.72% fiel. MTU Aero Engines war mit einem Minus von -2.05% der schwächste Performer im DAX.Im MDAX sticht Redcare Pharmacy mit einem beeindruckenden Plus von 6.18% hervor, gefolgt von Evotec mit 6.02% und flatexDEGIRO, das um 4.38% zulegte. Diese Werte zeigen eine positive Entwicklung im Vergleich zu den MDAX Flopwerten.TeamViewer verzeichnete einen Rückgang von -2.55%, während TRATON mit -3.94% und PUMA mit einem dramatischen Minus von -15.87% die schwächsten Werte im MDAX darstellt.Im SDAX konnte Energiekontor mit einem Anstieg von 2.38% überzeugen, gefolgt von SCHOTT Pharma mit 2.16% und SMA Solar Technology, das um 2.12% zulegte. Diese Werte sind deutlich besser als die Flopwerte im SDAX.Verve Group Registered (A) fiel um -3.89%, Alzchem Group um -4.47% und Secunet Security Networks verzeichnete einen Rückgang von -4.78%, was sie zu den schwächsten Performern im SDAX macht.Im TecDAX sticht Evotec erneut hervor mit 6.02%, gefolgt von SMA Solar Technology mit 2.12% und SILTRONIC AG, das um 1.14% zulegte. Diese Werte zeigen eine positive Entwicklung im Vergleich zu den TecDAX Flopwerten.Bechtle fiel um -1.85%, während TeamViewer erneut mit -2.55% und ATOSS Software mit -3.77% zu den schwächsten Performern im TecDAX gehören.Im Dow Jones führt Unitedhealth Group mit einem Anstieg von 2.50%, gefolgt von Walmart mit 0.71% und Goldman Sachs Group, das um 0.66% zulegte. Diese Werte sind stabil im Vergleich zu den Flopwerten.Procter & Gamble fiel um -0.99%, Amgen um -1.06% und IBM verzeichnete einen Rückgang von -1.13%, was sie zu den schwächsten Performern im Dow Jones macht.Im S&P 500 sticht Deckers Outdoor mit einem beeindruckenden Anstieg von 12.73% hervor, gefolgt von Centene mit 7.36% und Molina Healthcare, das um 6.67% zulegte. Diese Werte zeigen eine starke Performance im Vergleich zu den Flopwerten.Jack Henry & Associates fiel um -3.99%, West Pharmaceutical Services um -4.40% und Comcast (A) verzeichnete einen Rückgang von -4.91%, was sie zu den schwächsten Performern im S&P 500 macht.