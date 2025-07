KI und Ultraminiaturisierung treiben Marktverschiebung voran

MÜNCHEN, Deutschland, 25. Juli 2025 /PRNewswire/ -- Wie vermeiden Fahrzeuge Kollisionen in völliger Dunkelheit, wenn das menschliche Sehvermögen versagt? Wie können Ingenieure unsichtbare Wärmesignaturen sichtbar machen? Die Antwort liegt in der fortschrittlichen Infrarot-Wärmebildtechnik, die unsichtbare Wärme in verwertbare Informationen umwandelt – bei Tag oder Nacht, Regen oder Nebel. Von ADAS im Automobilbereich und industrieller Sicherheit bis hin zu Gebäudediagnostik und Brandverhütung – die Wärmebildtechnik verändert die globale Industrie. Raytron und andere führende Hersteller verbessern die Sensorleistung und senken die Kosten, um diese Technologie in den Alltag zu bringen.

Wie ist der Entwicklungstrend der ungekühlten Wärmebildtechnik?