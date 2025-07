Wird die konstruktive US-Afrikapolitik unter Trump zum Katalysator für Ivanhoe Atlantic und Pasofino Gold in Liberia?

Liberia rückt mit seinen ungenutzten Eisenerz- und Goldreserven ins Visier internationaler Investoren. Vor Ort positioniert sich Pasofino Gold mit einem riesigen Goldprojekt als zentraler Akteur in Westafrika. Eine spannende Gelegenheit für Frühinvestoren in einem aufstrebenden Minensektor.

Gold bleibt Wertspeicher über Jahrhunderte

Im aktuellen Umfeld erinnern sich Investoren gerne zurück an die Qualitäten von Edelmetallen insbesondere Gold. Denn trotz hoher Zinsen bleibt Gold ein attraktiver Wertspeicher, da es historisch als Inflationsschutz gilt. Die Kaufkraft vieler Währungen sinkt, während Gold seinen realen Wert langfristig stabil hält. Die Rendite betrug seit der Jahrtausendwende bezogen auf den US-Dollar ganze 9,6 % per annum. Das haben selbst die stets haussierenden Aktienmärkte nicht geschafft. Zentralbanken weltweit kaufen weiterhin massiv Gold zur Diversifikation ihrer Reserven. Geopolitische Unsicherheiten und Vertrauensverluste in FIAT-Währungen erhöhen die Nachfrage zusätzlich.

Goldland Liberia – Alte Geologie, neue Chancen für Investoren

Liberia zählt zu den geologisch ältesten Regionen der Welt und beherbergt wertvolle Mineralien wie Gold, Eisen und Diamanten. Besonders die bis zu 3,5 Milliarden Jahre alten Gesteinsformationen bilden ein enormes Potenzial für moderne Explorationsunternehmen. Trotz wachsender Goldförderung und einem bemerkenswerten BIP-Wachstum von 4,8 % im Jahr 2024 bleibt das Land im internationalen Vergleich unterexploriert. Die intensiven Regenfälle der Tropen fördern natürliche Anreicherungen von Mineralien in den Böden. Mit gezielten Investitionen in Infrastruktur und Technologien könnte Liberia zum Hotspot der afrikanischen Rohstoffmärkte avancieren. Das schafft Chancen für frühe Marktteilnehmer, die auf nachhaltigen Goldabbau und strategische Partnerschaften setzen.

Pasofino Gold Ltd. – Eine echte Chance im geologisch unterschätzten Liberia

Der kanadische Goldentwickler Pasofino Gold (ISIN: CA7026573054, WKN: A3CSQB) treibt die Entwicklung seines vollständig über eine Tochtergesellschaft kontrollierten „Dugbe-Tuzon“-Projekts im Süden Liberias weiter voran, mit dem Ziel der Produktionsaufnahme. Das Vorhaben befindet sich bereits in einem fortgeschrittenen Stadium, wobei die begehrten Bergbaurechte für einen Zeitraum von 25 Jahren gesichert sind. Nun wird die Machbarkeitsstudie aus dem Jahr 2022 überarbeitet. Der Clou: Die Goldpreise haben sich seit dieser Zeit um über 50 % erhöht. So verwendeten die damaligen Berechnungen einen Goldpreis von 2.100 USD und auch damit gab es bereits starke Kennzahlen, mit einem Nettogegenwartswert von 761 Mio. USD nach Steuern und einem IRR von 36,8 %. Angesichts gestiegener Goldpreise dürfte sich das Potenzial nun noch deutlich attraktiver darstellen. Die geplanten Investitionen von 435 Mio. USD könnten sich daher schneller amortisieren als zunächst erwartet. Liberia bietet nicht nur geologisch günstige Bedingungen für kosteneffizienten Tagebau mit hohem Erzgehalt, sondern auch bislang kaum erschlossene Lagerstätten, ein rares Merkmal im globalen Vergleich. Mit einer Abbaumenge von 2,3 Mio. Unzen über 14 Jahre zählt „Dugbe-Tuzon“ zu den aussichtsreichen Goldprojekten Westafrikas, wo gerade der Bergbausektor aktuell deutlich an Dynamik gewinnt.