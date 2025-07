Paul Tudor Jones warnt: "Wir leben in einer Scheinwelt"

So wettete er beispielsweise im Börsencrash 1987 auf fallende Aktien- und steigende Anleihenkurse und verdreifachte so sein Portfolio innerhalb kürzester Zeit.

Aufgrund seines sehr flexiblen Tradingstils wuchs sein Vermögen auch in den vergangenen zehn Jahren von 4,7 auf 8,1 Milliarden US-Dollar (25.07.2025).

Dies sind seine jüngsten Markteinschätzungen und Prognosen:

1. Die Zinsen werden sinken

Paul Tudor Jones rechnet innerhalb der nächsten zwölf Monate fest mit sinkenden Zinsen, denn die USA sitzen auf einem Schuldenberg, den sie unter anderem durch negative Realzinsen langsam abbauen wollen. Der Investor geht davon aus, dass die Regierung dabei auch eine höhere Inflation in Kauf nimmt.

Dazu passt, dass der Vertrag des aktuell stark unter Druck stehenden Federal-Reserve-Chairmans Jerome H. Powell spätestens im Mai 2026 ausläuft, wenn er nicht schon vorher infolge des Mobbings zurücktritt.

„Wir werden zu diesem Zeitpunkt innerhalb von sechs Monaten einen neuen Fed-Vorsitzenden haben, und ich denke, Trump wird jemanden auswählen, der eine extrem lockere Geldpolitik bevorzugt“, so Paul Tudor Jones.

2. Welche Assetklassen verlieren & profitieren

Steigt die Inflation, verlieren die Währung und Kontoguthaben an Kaufkraft, während Substanzwerte wie Aktien und Gold ihren Wert behalten und nominal zulegen. Paul Tudor Jones hält sie deshalb weiterhin für essenzielle Portfoliobestandteile.

Ebenso positiv schätzt er Bitcoin ein, da die Umlaufmenge begrenzt ist, was den Wert in einem inflationären Umfeld hebt. Paul Tudor Jones empfiehlt dennoch aus Gründen der hohen Volatilität schon seit dem Jahr 2020 nur eine Depotbeimischung von ein bis zwei Prozent.

3. Langfristig keine guten Aussichten

Paul Tudor Jones lässt sich ähnlich wie Warren Buffett nicht von den aktuell steigenden Aktienkursen täuschen und rechnet langfristig mit einer US-Dollar-Abwertung und mit wahrscheinlich fallenden Märkten.

Der aktuelle Zustand erinnert ihn eher an eine „Scheinwelt“, in der äußerlich alles in Ordnung ist, die Fundamentaldaten aber eine ganz andere Sprache sprechen.

Deshalb warnt er: „Wir haben eine Bewertung aufgebaut, die nicht nachhaltig ist. Sollte sich das Vertrauen in dieses System auflösen, könnten vor allem Anleihen oder der Dollar unter Druck geraten, gefolgt von deutlich fallenden Aktienbewertungen. Dann wird klar sein, dass die Aktien-Bewertungsmultiplikatoren nicht mehr dort stehen werden, wo sie heute sind.“

Fazit

Paul Tudor Jones erwartet in den kommenden Monaten ein inflationäres Umfeld, von dem Aktien, Gold und Bitcoin profitieren könnten. Langfristig ist er aufgrund der hohen Bewertungen für Aktien, aber auch für den Dollar und US-Staatsanleihen eher skeptisch.

Anleger, die einer langfristigen Strategie folgen, sollten sich dennoch nicht verunsichern lassen, denn Aktien können wie alle Märkte auch aus vielen anderen Gründen schnell stark an Wert verlieren oder hinzugewinnen.

Autor: Christof Welzel, wallstreetONLINE-Redaktion