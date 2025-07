Dow beendet Woche mit moderatem Gewinn

nach all den Reklamationen im Problemchen-Thread bin ich jetzt mal gespannt, ob ich überhaupt noch in der Lage bin hier ein Posting zu schaffen. Bild: https://img.wallstreet-online.de/smilies/rolleyes.gif Bin ja nicht der Typ der jeden Tag Änderungen benötigt - und oftmals wird ja wirklich alles schlimmer als vorher. Aber gut, für meine 1-2 Beiträge im Monat wird`s schon irgendwie gehn. Hab mich ja größtenteils aus dem Forum zurückgezogen - aus dem einfach Grund weil ich hier nicht langweilen möchte. Depotaufbau ist abgeschlossen, es wird auch kein Geld mehr reingebuttert und die Dividenden werden teilweise auch schon verjubelt. Waren ziemlich hohe Ausgaben in letzter Zeit. Immerhin kann ich als Fazit behaupten: hat sich gelohnt, die Dividenden kommen auch regelmässig und die berühmte Rentenlücke ist komplett geschlossen. Und nicht nur das - aufgrund der persönlichen Situation werden wir im Ruhestand sogar besser dastehn als vorher - wenn ich die Sparraten fürs Depot und die bisherige Unterstützung für den Junior mit einkalkuliere. Was will man mehr ???





Aber zur Börse. Auch im Depot richtige Langeweile - wie geplant und erhofft. Geht zwar langsam, aber stetig ein Stückchen nach oben. Kann mich zwar nicht mit dem DAX vergleichen, dafür aber sehr wohl mit DOW & Nasdaq in €€ gerechnet. Für Dividendenjäger ist es zwar allgemein kein Zuckerschlecken, da viele der Aristokraten & Co sich ja seit paar Jahren recht schwer tun. Der Dollarkurs tut dann sein übriges dazu und ich bin eigentlich heilfroh, dass ich dieses Jahr noch immer hauchdünn im Plus bei den Einnahmen bin. Und das mein Konzept der Exoten und Mauerblümchen recht gut aufgegangen ist.





Ich schau nämlich öfter in unsere Top50-Liste welche vor 3 Jahren aufgelegt wurde. Über die Entwicklung von Hormel, Nestle, Pepsi, JNJ, P&G, Altria, Church& Dwight usw. kann man wirklich nur weinen - alles im Minus wo die Indizes eigentlich rasant nach oben gingen. Von einer Intel o.ä. will ich mal gar nicht sprechen. Auf der anderen Seite die Lichtblicke in Form von Exoten im Depot: Mytilineos (inzwischen verkauft), Jumbo und OPAP aus Griechenland. Dann eine Merko Ehitus oder Ljubljanska Bank. Aus Polen PZU, Asseco (leider auch zu früh verkauft) und seit diesem Jahr Dom Development, Börse Warschau und Murapol. Alles schön im Plus zzgl. satte Dividenden. Ungarn zumindestens börsentechnisch ein Highlight mit toller Performance von Zwack und Magyar Telekom. Auch die Banken weltweit (Bancolombia, KB Financial, Swedbank, Banco Latinoamericana, Foroya, Bank of Cyprus usw.) allesamt Glücksgriffe. Auch eine Singapore Technologies und Embraer (ebenfalls verkauft) haben zur Performance beigetragen. All das stärkt mich in dem Glauben, auch zukünftig nicht auf den Herdentrieb bzw. ChatGPT, sondern auf die Mauerblümchentheorie zu vertrauen. Gibt hier bei WO leider nur 2-3 Threads wo man solche Exoten findet - da hab ich in einem solchen z.B. letztes Jahr First Pacific aufgeschnappt (+70%) und dieses Jahr Millicom abgekupfert (+40% in paar Monaten). Bringt mir anscheinend mehr als den Gurus hinterher zu laufen welche auf der ersten Seite von WO zu finden sind. Bild: https://img.wallstreet-online.de/smilies/tongue.gif Soll und wird auch zukünftig so bleiben, auch wenn ich nur noch ganz selten Zukäufe mache.





Jetzt geht es erstmal in den Urlaub; mal schaun ob ich diesen Monat meine Statistik noch vorgezogen präsentiere oder erst im August nachhole. Wie gesagt, wiederholt sich irgendwann alles mit den Flaggen, sind auch keine Sprünge in der Statistik und dementsprechend ist die Gefahr groß, mit den Beiträgen einfach nur noch zu nerven bzw. zu langweilen. Mach das auch nur weil es - wie man jeden Monat bemerkt - noch 2-3 Handvoll Mitstreiter gibt welche dieses liebgewonnene Ritual mit den Statistiken ebenfalls veröffentlichen. Ihr müsst mir nur versprechen dass Ihr das auch dann weiterführt, wenn ich wirklich keine Lust mehr hab bei dem Contest mitzumachen. OK??? Ich jedenfalls lese immer gerne mit und die vergebenen Daumen bezeugen ja jedesmal, dass es noch mehr Leute gibt welche diese Art Beiträge zu schätzen wissen.





Dann eine schöne Zeit, ein glückliches Händchen allerseits und fette Dividenden auch weiterhin

Timburg