Matchmaking-Event für die Humanoide-Roboter-Industrie auf der 3. CISCE

Yu Jianlong, Vice Chairman des China Council for the Promotion of International Trade (CCPIT), betonte die strategische Lage von Hubei, die reichhaltigen wissenschaftlichen Ressourcen, das Innovationsökosystem und die aufgeschlossene Denkweise. Er verwies auf die rasanten Fortschritte der Provinz im Bereich der humanoiden Robotik, insbesondere in den Bereichen intelligente Fertigung, Forschung und Entwicklung von Kernkomponenten, Anwendungsszenarien und Entwicklung eines Ökosystems.

„Auf der diesjährigen CISCE hat Hubei einen Ausstellungsbereich für humanoide Roboter eingerichtet, in dem 22 Unternehmen über 80 Exponate ausstellen, darunter 20 voll integrierte humanoide Roboter, die das gesamte Ökosystem der Roboterindustrie in der Provinz widerspiegeln", so Yu.

Wie er berichtete, wird das CCPIT sein Dienstleistungsnetzwerk und seine globalen Partnerschaften weiter ausbauen, um Hubei beim Aufbau von Plattformen für die internationale Zusammenarbeit zu unterstützen und seine humanoide Robotikindustrie als führende Marke zu etablieren.

Hu Zhonghai, Direktor des CCPIT Hubei, bezeichnete die humanoide Robotik als eine wichtige Triebkraft für technische Innovationen und die Modernisierung der Industrie. Er erwähnte die Vorteile Hubeis in Bezug auf Geografie, Industrie und Politik sowie die Präsenz von 325 Fortune Global 500-Unternehmen und skizzierte die Robotik-Roadmap mit Meilensteinen für ein, drei und fünf Jahre.

Zhao Xingwei, gesetzlicher Vertreter von JCBot und Professor an der HUST, ergänzte, dass JCBot seine Technologien mit Unterstützung von Wissenschaftlern der HUST industrialisiert hat. Die Produkte des Unternehmens werden in mehr als 10 Bereichen eingesetzt, unter anderem in der industriellen Produktion, im Tourismus, bei der Brandbekämpfung und in der Lagerhaltung. Er versprach, die Forschung und Entwicklung für höherwertige Anwendungen und industrielle Verbesserungen zu verstärken.

Bei der Produkteinführung stellte Lou Kaiqi, Deputy General Manager bei Hubei Optics Valley Dongzhi Embodied Intelligence Technology Co. Ltd., den neuen humanoiden Roboter des Unternehmens vor. Der Roboter, der bereits in Anwendungsbereichen wie Ausstellungsführung, Einzelhandel, Empfang und Präsentationen eingesetzt wird, soll in Zukunft auch in der öffentlichen Verwaltung, Industrie, Altenpflege und mehr eingesetzt werden.

Im Rahmen der Matchmaking-Konferenz unterzeichnete die Hubei Humanoid Robotics Industry Alliance strategische Vereinbarungen mit drei Partnern: der Zhejiang Robot Industry Association, dem Humanoid Robotics Innovation Center und der Zhongguancun Rongzhi Specialized Robotics Alliance. Die Zusammenarbeit wird sich auf Forschung und Entwicklung, Markterweiterung und den Austausch von Fachkräften konzentrieren, mit dem Ziel, durch die gemeinsame Nutzung von Ressourcen und die Bündelung komplementärer Stärken ein dynamisches Ökosystem für Robotik aufzubauen.

