Silber taumelt ins Wochenende. Silberpreis vor  heftigen Verwerfungen

Zunächst einmal sollte man die Preisrückgänge nicht überbewerten. Der Goldpreis konsolidiert. Dennoch ist das übergeordnete Preisziel von 4.000 US-Dollar für Gold weiterhin aktiv. Brent Öl musste im Bemühen, die 70 US-Dollar aufzubrechen, einen herben Rückschlag hinnehmen, notiert aber noch immer oberhalb der wichtigen Unterstützung von 66 US-Dollar. Das wichtige Kaufsignal lässt zwar auf sich warten, doch auch bei Brent Öl ist das bullische Szenario noch intakt. Der Kupferpreis (COMEX) beeindruckt hingegen unverändert mit seinem unbändigen Aufwärtsdrang. Kurzum. Trotz zum Teil kräftiger Preisrückgänge weist die übergeordnete Richtung weiter nach oben.

Sie wollen keine Chancen verpassen und bei den aktuellen Edelmetall- und Rohstofftrends auf dem Laufenden bleiben? Dann abonnieren Sie jetzt unseren kostenlosen Newsletter.

Was belastete den Silberpreis am Freitag so stark?

Es war in erster Linie ein Zusammenspiel verschiedener Faktoren. Den einen Belastungsfaktor gab es nicht. Vielmehr waren es einige, für sich genommen nicht sonderlich relevante Belastungsfaktoren, die aber in Summe doch den Silberpreis in Bedrängnis brachten. Der Markt setzt auf eine Einigung im Handelskonflikt zwischen den USA und der EU. Man wähnt die beiden Parteien dicht vor einer Lösung der Zollproblematik. Sichere Häfen verloren ihren Reiz. Aktienindizes, wie Dax, S&P 500 und Nasdaq 100 profitieren. Gold geriet hingegen unter Druck und auch das zuletzt als Alternative zu Gold als sicherer Hafen gesuchte Silber musste Federn lassen. Zudem setzte der US-Dollar in der zweiten Wochenhälfte zu einer Erholung an. Der wichtige US-Dollar-Index entfernte sich wieder etwas von seinem Verlaufstief. Ein stärkerer US-Dollar setzt den Edelmetallen bekanntlich zu; so auch Silber. Zudem wirft bereits die anstehende Leitzinsentscheidung der US-Notenbank ihre Schatten voraus. Der FOMC der Fed tagt am 29. Juli und 30. Juli und berät über das weitere Vorgehen. Es ist die letzte Zusammenkunft des FOMC vor der Sommerpause. In Anbetracht der Gemengelage und wohl auch vor dem Hintergrund des nahenden Wochenendes setzten bei Edelmetallen und Rohstoffen Gewinnmitnahmen ein.

Sichern Sie sich jetzt den aktuellen Report "Zeitenwende! 3 Uranaktien vor der Neubewertung" kostenlos!

Zusammengefasst – Droht Silber ein Blutbad?

Bricht man das Ganze auf die charttechnischen Aspekte herunter, dann ist festzustellen, dass der Silberpreis noch immer oberhalb der wichtigen Marke von 35 US-Dollar notiert. Im Bereich von 35 US-Dollar befand sich die Oberseite der ansteigenden Dreiecksformation (orange), die wiederum den Grundstein für die knackige Zwischenrallye legte. Zwar ist es „ärgerlich“, dass es Silber nicht gelang die 40 US-Dollar zu überwinden. Aber aufgeschoben ist bekanntlich nicht aufgehoben. Die Bewegungsziele für Silber bei 43 US-Dollar und 50 US-Dollar sind unverändert aktiv. Auch die Bewertung der Lage unter fundamentalen Aspekten lässt noch keine obere Trendwende erkennen. So bleiben auf mittlere und lange Sicht auch die Aktien der Silberproduzenten – wie Pan American Silver, Hecla Mining etc. - interessant.

Autor: Marcel Torney, freier Redakteur, Rohstoffexperte

Sie wollen keine Chancen verpassen und bei den aktuellen Edelmetall- und Rohstofftrends auf dem Laufenden bleiben? Dann abonnieren Sie jetzt unseren kostenlosen Newsletter.