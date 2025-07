Dreifacher Rohstoff-Coup in den USA: Diese Aktie steht vor dem Durchbruch!

LION ROCK RESOURCES (TSX-V:ROAR / WKN: A3D72M) befindet sich bereits mitten in einem Aufwärtstrend – und das mit einem Projekt, welches in dieser Form kaum ein zweites Mal zu finden ist: Gold, Lithium UND Zinn in einem geologisch hochgradigen, politisch sicheren und genehmigungsfreundlichen Umfeld in den USA – genauer gesagt in den historischen Black Hills von South Dakota.

🔑 Die Investment-Highlights im Überblick:

✅ 1. Multimetallischer Hebel – Gold, Lithium UND Zinn

Erste Ergebnisse zeigen bereits jetzt hochgradige Goldmineralisierung (z. B. Oberflächenproben mit 189,5 g/t Gold sowie historische Channel-Samples mit 18,2 g/t Gold über 18,3 m )

Gleichzeitig stehen kritische Metalle wie Lithium und Zinn im Fokus – beide gelten als High-Tech-Mineralien mit enormer Nachfrage in E-Mobilität, KI, Elektronik und grüner Energie. Lithium- Stichproben mit durchschnittlich außergewöhnlich hohen 4,4 % Li2O wurden auf dem Volney Projekt bereits nachgewiesen.

Solch eine Kombination aus Edel- und Technologiemetallen bietet eine Seltenheitsdichte, die kaum ein anderes Projekt aufweist.

Quelle: Erstellt mit Grok, einer KI von xAI

✅ 2. Politisch sicher & strategisch extrem wertvoll

Das Projekt liegt auf privatem Land in den USA – ein massiver Vorteil im Genehmigungsprozess.

In einer Trump-Administration können Unternehmen wie Lion Rock Resources mit politischem Rückenwind rechnen: weniger Bürokratie, Rohstoffförderprogramme und Steuererleichterungen.

South Dakota ist ohnehin bekannt für seine rohstofffreundliche Politik und Bevölkerung.

✅ 3. Massives Explorationspotenzial

Die kommenden Bohrprogramme zielen auf die Erweiterung und Bestätigung der hochgradigen Zonen.

Eine definierte Ressource könnte die Tür zu einer völlig neuen Bewertungsklasse öffnen.

Geologische Strukturen zeigen Ähnlichkeiten mit historischen Top-Produzenten (z. B. Homestake, Tanco).

✅ 4. Geringe Bewertung = großes Hebelpotenzial

Aktuelle Börsenbewertung im Bereich von Low-Cap-Explorern (<20 Mio CAD), obwohl das Projekt das Potenzial eines Multi-Asset-Developers hat.

Vergleichsprojekte wie Piedmont, Patriot Battery Metals oder Sayona erreichten bei deutlich weniger Metallvielfalt Bewertungen im Bereich von 100 – 800 Mio USD.

✅ 5. Strategisches Interesse vorprogrammiert

Die USA müssen ihre Versorgung mit Lithium und Zinn diversifizieren – besonders nach dem Importstopp aus Myanmar und den Spannungen mit China.

Lion Rock könnte mittelfristig ein Ziel für Übernahmen oder Joint Ventures mit OEMs, Raffinerien oder Mid-Tier-Minenbetreibern sein.

Fazit:

Lion Rock Resources zählt aus strategischer, geopolitischer und geologischer Sicht zu einem der spannenderen Explorationsunternehmen auf dem nordamerikanischen Kontinent.



Wer hier vor potentiell guten Bohrergebnissen einsteigt, hat eine reale Chance auf eine ordentliche Entwicklung des Aktienkurses, wie es schon mehrfach bei Lithium- oder Goldexplorern in der Frühphase geschehen ist.



Denn Lion Rock ist kein gewöhnlicher Explorer. Dieses Unternehmen besitzt eine strategisch wichtige Liegenschaft auf US-Boden, zur richtigen Zeit – in einer Welt, in der Versorgungssicherheit über Wohlstand entscheidet.



LION ROCK RESOURCES (TSX-V:ROAR / WKN: A3D72M) treibt das einzigartige hochgradige Gold-Lithium-Zinn-Projekt Volney in den Black Hills von South Dakota in den USA voran. Zu den historischen Ergebnissen zählen Channel-Samples mit 18,2 g/t Gold auf 18,3 m sowie Stichproben mit durchschnittlich 4,4 % Li2O (alles über 1% Li2O zählt in der Industrie bereits als wirtschaftlich).

Wie bereits erwähnt zählt das Projekt zu den derzeit spannendsten Explorationsprojekten in Nordamerika und eignet sich ideal für eine schnelle und systematische Exploration. Ein Goldpreis nahe seinen Allzeithochs von über 3.400 USD je Unze und eine bevorstehende starke Erholung des Lithiumpreises ebnen den Weg für eine lukrative Anlagechance für Lion Rock Resources.

Das Unternehmen verfügt sowohl über das technische Know-how als auch über das Managementteam, um das Projekt zügig voranzutreiben, sowie über eine straffe Aktienstruktur, die auf Wachstum und Steigerung des Shareholder Value ausgelegt ist.

ÜBERSICHT VOLNEY PROJEKT – SOUTH DAKOTA, USA

Das Volney Projekt erstreckt sich über 142 Hektar, liegt im produktiven nordwestlichen Teil der Black Hills in South Dakota, befindet sich in einer frühen Explorationsphase und ist ganzjährig über Straßen erreichbar. Es liegt in der Nähe bedeutender Bergbauprojekte wie Homestake (43,9 Mio. Unzen Gold gefördert) und Coeur's Wharf Mine (93.000 Unzen Goldproduktion im Jahr 2023). Auch EMX Royalties, Agnico Eagle und Dakota Gold sind namhafte Nachbarn. Volney befindet sich vollständig auf privatem Grund, was die Erteilung von Genehmigungen und die Exploration erheblich erleichtert.

Quelle: Lion Rock Resources

Das Projekt befindet sich lt. Angaben des Unternehmens seit mehr als 100 Jahren im Besitz derselben Familie auf privatem Land und wird nun nach langer geologischer Vorarbeit und mit erstklassigen Kontakten, welche vom Lion Rock-Team vorangetrieben wurden, zum ersten Mal mit moderner Technik systematisch erkundet .

Es handelt sich um eine äußerst seltene Kombination aus hochgradigem Gold UND hochgradigem Lithium – eine in der Bergbauwelt nur sehr schwer zu findende Kombination. (Zinn gibt es obendrein auch noch dazu…)

Was macht das Volney Projekt so besonders?



- Hochgradiges Gold: Historische Bodenproben in Volney ergaben 18,2 g/t Gold auf 18,3m, wobei hochgradige Goldzonen bereits in Kürze systematisch durch Bohrungen untersucht werden sollen.



Quelle: Lion Rock Resources



- Hochgradiges Lithium: Der sogenannte Giant Volney Pegmatite, erstreckt sich über ca. 635m und ist ein lithiumreicher Spodumen-Pegmatit. Bei Stichproben wurden hier bislang maximal 5,4 % Lithiumoxid (Li2O) und ein Durchschnittsgehalt von 4,4 % Li2O festgestellt – weit über den typischen wirtschaftlichen Gehalten. Bestätigen sich dieses Gehalte in den Bohrungen, so wird es sich hier um eines der hochgradigsten Lithiumprojekte in ganz Nordamerika handeln.





Quelle: Lion Rock Resources

- Strategische Lage: Das Volney-Projekt befindet sich vollständig auf privatem Land, was ein beschleunigtes Genehmigungsverfahren und einen zügigen Zeitplan für die Exploration/Bohrungen ermöglicht.

Erstes Bohrprogramm soll im dritten Quartal 2025 starten



LION ROCK RESOURCES (TSX-V:ROAR / WKN: A3D72M) plant den Beginn seines Bohrprogramms für das Volney-Projekt bereits im dritten Quartal 2025. Die Vorbereitungen sind bereits jetzt in vollem Gange, sodass der Start jederzeit erfolgen kann.

Es handelt sich dabei um die erste Exploration auf diesem Gelände, die mit modernen Methoden durchgeführt wird.

Dale Ginn, P. Geo., CEO von Lion Rock Resources, ging auf die günstige Geologie des Gold-Lithium-Projekts Volney ein und sagte folgendes:

„Das Volney-Projekt ist insofern einzigartig, als es mehrere Rohstoffe wie Gold, Lithium, Tantal und Zinn enthält, die alle hochgradig und oberflächennah vorkommen. Das Goldsystem erstreckt sich über die gesamte Länge des Grundstücks und umfasst zahlreiche flache Gräben, Gruben und andere Abbaustätten, jedoch wurden bislang keine nennenswerten Bohrungen oder Explorationsarbeiten durchgeführt. Die Tatsache, dass das gesamte Projekt auf privatem Land liegt und ganzjährig über Straßen erreichbar ist, verkürzt die Genehmigungszeiten und ermöglicht ein zeitnahes und aggressives Explorationsprogramm.“

Bezüglich der bekannten Goldmineralisierung weist das Volney-Projekt hochgradige Goldgehalte auf – darunter 18,2 g/t Gold über eine Länge von 18,3 Metern, basierend auf historischen Bodenproben.

Diese vielversprechenden historischen Ergebnisse sollen nun im Rahmen des ersten Bohrprogramms überprüft werden – mit dem Ziel, sie nicht nur zu bestätigen, sondern zudem auch in größere Tiefen vorzudringen als bislang geschehen.

Quelle: Lion Rock Resources

Extrem hohe Lithiumgehalte on Top

Was das Explorationsprojekt Volney so einzigartig macht, ist die darunter liegende Geologie, die den riesigen Volney-Pegmatit beherbergt – eine große lithiumreiche Spodumen-Pegmatitzone mit einer bislang bekannten Länge von 635 Metern an der Oberfläche.

Auffällig sind dabei vor allem die außergewöhnlich hohen Lithiumgehalte, die aus historischen Bodenproben stammen.

So lieferten beispielsweise 15 Stichproben aus dem Volney-Pegmatit Lithiumoxid-Gehalte (Li₂O) von bis zu 5,4 %, bei einem beeindruckenden Durchschnitt von 4,4 % Li₂O.

Dabei gilt es zu beachten, dass in der Bergbauindustrie Gehalte von über 1 % Li₂O bereits als wirtschaftlich interessant eingestuft werden.

Vor diesem Hintergrund ist es umso bemerkenswerter, dass bei diesem Projekt durch historische Proben bereits Li₂O-Gehalte von über 4 % festgestellt wurden – ein Umstand, der zweifellos weiterhin das Interesse der Branche auf sich ziehen dürfte, während Lion Rock Resources das Projekt mithilfe moderner Explorationsmethoden weiterentwickelt.

Angesichts der bevorstehenden strukturellen Nachfragewelle nach Lithium macht die hochgradige, oberflächennahe Mineralisierung – gelegen in einer Tier-1-Region vollständig auf privatem Grund – Volney zu einem vielversprechenden Projekt unter den frühen kritischen Mineralvorkommen.



Durch den Einsatz aktueller Explorationsmethoden wird sich der Lithiumanteil des Projekts voraussichtlich als strategischer Faktor etablieren – zusätzlich zu dem bereits bestehenden Potenzial für hochgradiges Gold und Zinn.

Cassiterit, das wichtigste Erz zur Gewinnung von Zinn, kommt auf der gesamten Volney Liegenschaft in Pegmatiten vor, die zugleich auch Lithium und Tantal enthalten.

Und auch wenn Zinn nicht das Hauptziel des geologischen Teams von Lion Rock Resources ist, tragen die historischen Zinnvorkommen (die ehemalige Rough & Ready Mine befand sich dort) deutlich zum vielschichtigen Rohstoffpotenzial von Volney bei.

Stabile und produktive Region

Lion Rock treibt ein Projekt voran, welches hochgradiges Gold, hochgradiges Lithium und Zinn kombiniert. Jede dieser Rohstoffe hat für sich genommen bereits einen hohen Wert, aber dass sie alle in einem Projekt vereint sind – welches auch noch ganzjährig zugänglich ist und in der Nähe bedeutender Bergbauprojekte liegt – das ist wirklich extrem selten und stellt bei entsprechendem Bohrerfolg eine außerordentliche Chance auf hohe mögliche Gewinne dar.

Standort und Geschichte South Dakota

Das Projektgebiet in den Black Hills von South Dakota ist geologisch hochinteressant. Die Region ist bekannt für ihre komplexe Struktur aus Granit- und Pegmatitgesteinen – typisches Wirtsgestein für Lithium, Zinn und auch Gold. Besonders die Anwesenheit von zinnreichen Pegmatiten lässt darauf schließen, dass auch Lithium in verwertbaren Konzentrationen vorhanden sein könnte (z. B. Spodumen).

Der Bergbau in South Dakota hat eine lange, traditionsreiche Geschichte – insbesondere im Black Hills District, wo sich auch das Projekt von LION ROCK RESOURCES (TSX-V:ROAR / WKN: A3D72M) befindet. Die Region ist geologisch hochinteressant, politisch vergleichsweise rohstofffreundlich, und unter einer Trump-Regierung 2.0 können sich weitere zusätzliche positive Impulse ergeben.

Gold wurde dort bereits seit dem 19. Jahrhundert abgebaut. Moderne Explorationsmethoden (z. B. geophysikalische Messungen, systematische Kernbohrungen) können bislang unerkannte hochgradige Strukturen identifizieren, etwa Quarzadern mit sichtbarem Gold oder disseminierte Goldmineralisationen.

Lithium ist der Schlüsselrohstoff für Batterien. Sollte sich die geochemische Anreicherung in den Pegmatiten bestätigen, wären diese Vorkommen strategisch sehr wertvoll, besonders angesichts des zunehmenden Drucks, Lieferketten für kritische Rohstoffe zu diversifizieren und in Nordamerika zu lokalisieren.

Quelle: Lion Rock Resources



Zinn, traditionell für die Elektronik wichtig, gilt in vielen Anwendungsbereichen als High-Tech Metall und wird ebenfalls oft zusammen mit Lithium in zonierten Pegmatiten gefunden. Wenn alle drei Rohstoffe – Gold, Lithium und Zinn – gemeinsam vorkommen, könnte dies zu einer ökonomisch besonders interessanten Lagerstätte führen.

Bergbau in South Dakota – Überblick

🔸 Historischer Kontext

South Dakota war früher eines der produktivsten Gebiete für Goldabbau in den USA.

Die legendäre Homestake Mine in Lead (Black Hills) produzierte über 62 Millionen Unzen Gold zwischen 1876 und 2002 – eine der größten Goldminen der Welt.



🔸 Rohstoffe heute

Gold: Hauptfokus bleibt auf Goldexploration und -produktion (z. B. Wharf Mine von Coeur Mining).

Lithium & Zinn: Aufstrebende Zielmetalle, da die Geologie pegmatitreiche Gesteine aufweist.

Seltene Erden & Uran: Explorative Aktivitäten nehmen ebenfalls zu.

🔸 Infrastruktur

Gut ausgebaute Straßen, Stromversorgung und Wasseranschluss in den Black Hills.

Explorationsprojekte auf privatem Land haben einen enormen Vorteil – sie benötigen weniger Genehmigungen und geringeren Verwaltungsaufwand als auf Bundesland („BLM Land“).

🔹 Bergbaufreundliche Gesetze

South Dakota ist ein pro-business Bundesstaat mit vergleichsweise geringen regulatorischen Hürden.

Der Genehmigungsprozess ist im US-Vergleich effizient und transparent, vor allem bei Projekten auf Privatbesitz (wie bei Lion Rock).



🔹 Lokaler Rückhalt

Die Bevölkerung in der Region ist gegenüber Bergbau überwiegend positiv eingestellt – viele Jobs, lange Tradition, wirtschaftlicher Nutzen.



Das Management-Team von Lion Rock Resources

Die Unternehmensführung setzt sich aus zahlreichen angesehen Experten sowohl aus dem geologischen Bereich als auch aus der Finanzierungsbranche zusammen.

R. Dale Ginn P.GEO., Präsident, CEO und Direktor

Herr Ginn ist ein erfahrener Geologe und Bergbau-Manager mit über 30 Jahren Erfahrung. Er gründete mehr als zehn Explorations- und Bergbauunternehmen, leitete mehrere Gold- und Basismetallfunde und war an der Entdeckung von rund 10 Millionen Unzen Ressourcen beteiligt. Zudem wirkte er an Kapitalbeschaffungen von über 500 Mio. CAD mit. Seine Laufbahn umfasst Tätigkeiten bei Unternehmen wie Goldcorp, Harmony Gold, Hudbay und zuletzt Aston Minerals, wo er die Nickel-Entdeckung Bardwell/Boomerang bei Timmins, Ontario leitete.



Nav Dhaliwal, Vorstandsvorsitzender, Direktor

Nav Dhaliwal ist ein Kapitalmarktexperte mit über 20 Jahren Erfahrung im Bergbausektor. Er hat über 500 Mio. USD für Explorations- und Entwicklungsunternehmen eingesammelt und unterbewertete Firmen durch gezielte Finanzierung und Marktpositionierung erfolgreich entwickelt. Mit einem globalen Netzwerk institutioneller Investoren und Branchenkontakten ist er aktuell Präsident, CEO und Direktor von Renegade Gold, Executive Chairman von Badlands Resources sowie Direktor von Mason Graphite.



P. Joseph Meagher CPA, CA, Finanzvorstand

Herr Meagher ist Wirtschaftsprüfer und Chartered Director. Derzeit ist er Finanzvorstand mehrerer börsennotierter Unternehmen an der TSX-V und der CSE. Zuvor war Herr Meagher von 2005 bis 2011 bei Smythe CPA tätig, wo er zunächst als Buchhalter und später als Manager arbeitete. Herr Meagher hat einen Bachelor of Commerce der University of British Columbia.

Dominic Verdejo, Direktor

Herr Verdejo verfügt über mehr als 12 Jahre Erfahrung auf den Risikokapitalmärkten und ist auf die Konzeption und Umsetzung von Marktstrategien und Unternehmensentwicklung spezialisiert. Er verfügt über Fachkenntnisse im Bereich der Mineralexploration und -erschließung und war am Aufbau und der Finanzierung vieler erfolgreicher börsennotierter Unternehmen beteiligt. Herr Verdejo hatte verschiedene Positionen als Direktor und leitender Angestellter in mehreren börsennotierten Unternehmen inne.

Rick Boulayj, Direktor

Herr Boulay ist Geologe mit über 40 Jahren Erfahrung in der Explorations- und Bergbauindustrie in Kanada und international, darunter 15 Jahre Erfahrung in der Bergbau- und Infrastrukturfinanzierung bei der Bank of Montreal, der Royal Bank of Canada und der Bank of Tokyo. Im Laufe seiner Karriere im Bereich Projektfinanzierung hat Herr Boulay die Finanzierung zahlreicher Untertage- und Tagebauprojekte, Wasserkraft- und Umleitungsdämme, Kernreaktoren, Pipelines sowie Offshore-Plattformen zur Ölförderung und -produktion arrangiert. Er verfügt über umfangreiche Erfahrung in der Leitung und Finanzierung von börsennotierten Unternehmen in Kanada und den Vereinigten Staaten.



Laurence Farmer, Direktor

Laurence Farmer ist Rechts- und Finanzexperte mit über zehn Jahren internationaler Erfahrung in M&A, Unternehmensfinanzierung und Kapitalmärkten. Er ist General Counsel und VP Strategic Development bei Osisko Development sowie CEO des ausgegliederten Explorationsunternehmens Electric Elements Mining. Zuvor war er als Anwalt bei Norton Rose Fulbright und im Investmentbanking bei RBC Capital Markets tätig. Im Bergbausektor war er an Transaktionen im Wert von über 20 Mrd. USD beteiligt. Farmer hat einen B.C.L./J.D.-Abschluss der McGill University und ist Mitglied der Anwaltskammer Québec.



Carrie Cesarone, Unternehmenssekretärin

Carrie Cesarone ist Unternehmenssekretärin mit 25 Jahren Erfahrung in der Betreuung börsennotierter und privater Unternehmen, insbesondere in den Bereichen Bergbau, Energie und Technologie. Sie ist spezialisiert auf Corporate Governance, regulatorische Compliance und die Kommunikation zwischen Vorstand und Aktionären. Zudem begleitet sie Hauptversammlungen, Transaktionen und Finanzierungen. Derzeit ist sie für mehrere an der TSX Venture Exchange notierte Unternehmen tätig.

Interview mit dem Chefgeologen von Lion Rock Resources

Am 23.06. führte Dr. Jeff Hrncir, Chefgeologe bei Lion Rock Resources, ein Interview mit Resource Stock Digest.

Dort spricht er unter anderem über das bevorstehende Explorationsprogramm in den Black Hills (South Dakota), das auf potenziell hochgradige Vorkommen von Gold, Lithium und Zinn abzielt – drei strategisch sehr wichtige Rohstoffe. Historische Minen und neue Daten deuten auf wirtschaftlich interessante Lagerstätten hin, besonders im Hinblick auf Lithium. Geplant sind präzise Kernbohrungen unter Berücksichtigung strenger Umweltstandards. Lion Rock sieht in dem Gebiet großes Potenzial für eine nachhaltige Multi-Rohstoff-Entwicklung mit regionalem Nutzen.

Den Direktlink zum Interview finden Sie hier: https://www.youtube.com/watch?v=fvxFde3jztQ

>>>





Mögliche Einflüsse durch eine Trump 2.0-Regierung

US Präsident Trump hat bereits angekündigt die heimische Bergbauindustrie zu stärken. Weniger Bürokratie, schnellere Genehmigungen und die Förderung der heimischen Industrie z.B. durch den Inflation Reduction Act.

All dies kommt Lion Rock Resources durch den US-Standort South Dakota zugute.



Quelle: explorercheck.de / eigene Recherche





Trump hat bereits in seiner ersten Amtszeit 2020 ein Dekret zur Förderung inländischer Lieferketten für kritische Mineralien unterzeichnet (Executive Order 13953), das nun unter seiner zweiten Amtszeit reaktiviert oder erweitert werden könnte.

📌 Fazit

South Dakota bietet ein rohstofffreundliches, rechtssicheres und geologisch aussichtsreiches Umfeld für Explorations- und Bergbauunternehmen. Projekte wie das von Lion Rock profitieren zusätzlich vom Privatland-Vorteil, wodurch Bürokratie reduziert wird.

LION ROCK RESOURCES (TSX-V:ROAR / WKN: A3D72M) treibt ein Projekt voran, welches hochgradiges Gold, hochgradiges Lithium und Zinn kombiniert. Jede dieser Rohstoffe hat für sich genommen bereits einen hohen Wert, aber dass sie alle in einem Projekt vereint sind – das ganzjährig zugänglich ist und in der Nähe bedeutender Bergbauprojekte liegt – das ist wirklich extrem selten und stellt bei entsprechendem Bohrerfolg eine außerordentliche Chance auf hohe mögliche Gewinne dar.

Bereits in Q3 soll das erste Bohrprogramm für das Volney-Projekt starten. Die Vorbereitungen sind jetzt schon in vollem Gange, sodass der Start jederzeit erfolgen kann. Die Ergebnisse dürften bereits schon im Vorfeld mit Spannung erwartet werden, weshalb man sich als vorausschauender Investor bereits vorher positionieren sollte.

Lion Rock zählt aus strategischer, geopolitischer und geologischer Sicht zu einem der spannenderen Explorationsunternehmen auf dem nordamerikanischen Kontinent.

Wer hier vor potentiell guten Bohrergebnissen einsteigt, hat eine reale Chance auf eine ordentliche Entwicklung des Aktienkurses, wie es schon mehrfach bei Lithium- oder Goldexplorern in der Frühphase geschehen ist.

Weitere Information zum Unternehmen erhalten Sie direkt auf der Website des Unternehmens unter: https://www.lionrockresources.com/

Viel Erfolg

Daniel Schaad

explorercheck.de

Dies ist keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung -

Quellenangaben (falls nicht bereits im Artikel schon angegeben):

​

Disclaimer/Interessenskonflikt: Der Herausgeber von explorercheck.de (Daniel Schaad) hält derzeit keine Aktien von Lion Rock Resources.

Es handelt sich bei dieser Veröffentlichung ausdrücklich nicht um eine Finanzanalyse, und auch nicht um eine Kauf- oder Verkaufsempfehlung sondern um eine Veröffentlichung eines ganz deutlich und eindeutig werblichen Charakters im Auftrag des besprochenen Unternehmens. Daher kann ein Interessenskonflikt vorliegen. Dieser Text stellt dennoch die objektive Meinung des Autors dar. Die Quellen die dem obigen Text zugrunde liegen stammen direkt vom Unternehmen, aus Pressemeldungen, von eigener Recherche und aus der Unternehmenspräsentation.



Der Herausgeber Daniel Schaad begrüßt die journalistischen Verhaltensgrundsätze und Empfehlungen des Deutschen Presserates zur Wirtschafts– und Finanzmarktberichterstattung und achtet im Rahmen der Aufsichtspflicht darauf, dass diese in allen Publikationen von den Autoren und Redakteuren beachtet werden.



Gerne dürfen Sie unsere Artikel mit Quellenangabe teilen und weitergeben.

Unseren kompletten Hinweis zum Haftungsausschluß, Datenschutz und Urheberrecht können Sie hier einsehen: https://www.explorercheck.de/impressum.asp



+ +Insgesamt habe ich 3 Aktien unter Beobachtung die jetzt für eine Aufnahme in das stockreport.de Musterdepot in Frage kommen, und ein Gewinnpotential von 300 bis 500% aufweisen. Um bei den kommenden GEWINNERAKTIEN von Beginn an dabei zu sein, sollten Sie nicht zu lange zögern, und sich für das Premium-Abo von stockreport.de entscheiden.+ +

Daher mein dringender Rat: Tragen Sie HIER IHRE EMAILADRESSE ein, und erhalten GARANTIERT alle neuen GEWINNERAKTIEN als Erstes.







Sie sollten nicht zu lange zögern, denn sonst entgehen Ihnen Gewinne wie diese:



• + 588% mit Teranga Gold

• + 1.022% mit Arizona Mining

• + 320% mit Sibanye Stillwater

• + 194% mit Energy Fuels



Dies ist nur ein Teil der Gewinne die unsere Premium-Leser spielend leicht erzielen konnten.



Sie müssen diesen Gewinnen jedoch nicht hinterher trauern, denn Sie können in Zukunft auch solche Gewinne verbuchen!



SONDERAKTION: 3 MONATE GRATIS





HIER DIREKT ZUR ANMELDUNG >> https://www.stockreport.de/neuanmeldung.asp



DIREKT ZUM PREMIUMBEREICH



Das Abo verlängert sich NICHT automatisch - sondern nur wenn Sie das ausdrücklich wünschen.

​