Unternehmen wollen leichtere Einwanderung für Geringqualifizierte

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Vor dem Hintergrund sinkender Flüchtlingszahlen warnen Unternehmen und Verbände vor einem Mangel an gering qualifizierten Arbeitskräften und fordern Erleichterungen für die Arbeitsmigration.



"In Anbetracht des zunehmenden Arbeits- und Fachkräftemangels in Deutschland ist es entscheidend, gezielte Erwerbsmigration zu fördern, unter anderem auch für sogenannte Basistätigkeiten", sagte der Personalvorstand der Deutschen Post, Thomas Ogilvie, der "Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung" (FAS). "Nur durch eine offene und pragmatische Zuwanderungspolitik können wir die Herausforderungen auf dem Arbeitsmarkt zukünftig erfolgreich meistern." Dafür brauche es eine gesteuerte Zuwanderung "mit möglichst wenig bürokratischen Hürden".





Anzeige Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Deutsche Post AG! Long 38,11€ 0,30 × 13,62 Zum Produkt Short 43,93€ 0,31 × 13,18 Zum Produkt