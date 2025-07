Puma warnt vor Verlust: Umsatzrückgang und Zölle belasten 2025-Prognose!

Die deutsche Sportartikelmarke Puma hat ihre Jahresprognose für 2025 drastisch nach unten korrigiert und erwartet erstmals seit Jahren einen operativen Verlust. Die Hauptursachen für diese negative Entwicklung sind schwache Umsätze und sinkende Margen, die durch die US-Zölle verstärkt werden. Puma hat zuvor einen operativen Gewinn zwischen 445 und 525 Millionen Euro prognostiziert, weicht jedoch nun von dieser Einschätzung ab und rechnet mit einem währungsbereinigten Umsatzrückgang von mindestens 10 Prozent, nachdem zuvor ein leichtes Wachstum erwartet wurde.

Konzernchef Arthur Hoeld, der erst seit Juli im Amt ist, sieht sich mit erheblichen Herausforderungen konfrontiert. Bereits im Frühjahr hatte Puma Stellenstreichungen vorgenommen und auf eine schwache Konsumlaune, insbesondere in den USA, hingewiesen. Im zweiten Quartal 2025 betrug der währungsbereinigte Umsatz 1,94 Milliarden Euro, was einem Rückgang von 2,0 Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Besonders stark fiel der Umsatzrückgang in Nordamerika mit minus 9,1 Prozent aus, während auch in Europa ein Rückgang von 3,9 Prozent verzeichnet wurde.