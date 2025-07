Vossloh überzeugt: Trotz Rückgang optimistische Quartalszahlen und Aktienboom!

Ein Wermutstropfen im ersten Halbjahr war der Rückgang des Auftragseingangs um 32 Prozent auf 285 Millionen Euro, was sich in einer Book-to-Bill-Ratio von 0,9x niederschlägt – ein deutlicher Rückgang im Vergleich zum ersten Quartal mit 1,4x. Dennoch konnte Vossloh den Umsatz um 13,5 Prozent auf knapp 332 Millionen Euro steigern. Das Nettoergebnis für die Aktionäre fiel um 12 Prozent auf gut 24 Millionen Euro, was auf gestiegene Steuerzahlungen zurückzuführen ist. Dieser Rückgang liegt jedoch im Rahmen der Erwartungen, was dazu führte, dass die Vossloh-Aktie am Donnerstag um etwa 3 Prozent zulegte.

Seit Jahresbeginn hat sich die Aktie verdoppelt. Analyst Lars vom Cleff von der Deutschen Bank hat kürzlich sein Kursziel für die Vossloh-Aktie von 85 auf 102 Euro angehoben, was 17 Prozent über dem aktuellen Kursniveau liegt. Er betont, dass das Unternehmen eine anhaltende Nachfrage nach seinen Eisenbahninfrastrukturlösungen sieht und seine Versprechen einhält.

Insgesamt zeigt Vossloh trotz der Herausforderungen im Auftragseingang eine solide Leistung und bleibt optimistisch für die Zukunft, was sich auch in der positiven Reaktion der Anleger auf die Quartalszahlen widerspiegelt.

Die Vossloh Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,61 % und einem Kurs von 88,00EUR auf Tradegate (25. Juli 2025, 22:26 Uhr) gehandelt.