DAX vor kritischer Entscheidung: 24.000 Punkte als letzte Bastion?

Der DAX hat erneut die Widerstandsmarke von 24.500 Punkten nicht überwinden können, was die 24.000 Punkte als kritische Unterstützung für eine mögliche Trendwende nach unten in den Fokus rückt. Ein Schlusskurs unterhalb dieser Marke könnte eine Phase größerer Schwäche einleiten. Trotz der Hoffnungen auf eine Einigung im Handelsstreit zwischen den USA und der EU bleibt der Deal unsicher. Die Kosten, die Japan für seine Zugeständnisse in Washington aufbringen musste, sind ebenfalls noch unklar.

Die Anlegerstimmung an der Wall Street ist derzeit extrem optimistisch, was sich in einer Meme-Aktie zeigt, die ohne nennenswerte Nachrichten 15 Prozent des gesamten Handelsvolumens in New York ausmachte. Diese Spekulation ohne fundamentale Basis ist ein Warnsignal für eine mögliche Marktkorrektur. Im DAX herrscht hingegen Geduld: Der Index bewegt sich zwischen 24.000 und 24.500 Punkten in einer neutralen Zone, und sowohl die jüngste Rally als auch der Rücksetzer haben im Gesamtkontext keine entscheidende Bedeutung. Anleger warten auf einen klaren Ausbruch in eine Richtung.