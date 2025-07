Revolution in der Zahlungswelt: TPG startet E-Geld-Dienst in Europa! Die The Payments Group Holding GmbH & Co. KGaA (TPG) hat einen bedeutenden Schritt in der europäischen Zahlungsinfrastruktur vollzogen. Am 24. Juli 2025 gab die Malta Financial Services Authority (MFSA) die Aktivierung der E-Geld-Lizenz für Calida …