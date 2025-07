Nestlé-Aktien fallen: Halbjahreszahlen enttäuschen trotz Gewinnoptimismus!

Die Nestlé-Aktien haben nach der Veröffentlichung der Halbjahreszahlen einen deutlichen Rückgang von 3,2 Prozent verzeichnet und bewegen sich nun in der Nähe der Jahrestiefs aus Januar. Der weltgrößte Nahrungsmittelkonzern aus der Schweiz konnte zwar bei der Profitabilität besser als erwartet abschneiden, enttäuschte jedoch beim wichtigen Mengenwachstum (RIG). Insbesondere die schwache Nachfrage in China hat die Geschäftszahlen belastet. Während einige Analysten positive Aspekte in den vorgelegten Zahlen sahen, überwogen bei den Investoren die negativen Signale.

Im ersten Halbjahr 2025 erzielte Nestlé einen Umsatz von 44,2 Milliarden Franken, was einem Rückgang von 1,8 Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Diese Entwicklung wurde hauptsächlich durch negative Währungseffekte infolge eines starken Schweizer Frankens verursacht. Das organische Wachstum, bereinigt um Währungs- und Portfolioeffekte, stieg leicht auf 2,9 Prozent, was jedoch fast ausschließlich auf Preiserhöhungen zurückzuführen war. Das Mengenwachstum fiel auf 0,2 Prozent, nachdem es im ersten Quartal noch bei 0,7 Prozent lag, was die schwache Konsumnachfrage widerspiegelt.