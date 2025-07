Volkswagen präsentiert Halbjahresbilanz: Chancen und Herausforderungen 2023

Volkswagen, Europas größter Autobauer, wird am Freitag seine Bilanz für das erste Halbjahr 2023 präsentieren. Konzernchef Oliver Blume und Finanzvorstand Arno Antlitz werden die Ergebnisse während einer digitalen Pressekonferenz um 9 Uhr vorstellen. Im ersten Halbjahr konnte Volkswagen bereits Zuwächse bei den Auslieferungen verzeichnen, insbesondere bei der Kernmarke VW. Dennoch drücken die US-Zölle auf die Stimmung, was zu einem Rückgang der Verkaufszahlen in den USA geführt hat. Auch in China hat der Konzern weiterhin Schwierigkeiten, was die Gesamtentwicklung belastet.

Besonders herausfordernd sind die aktuellen Probleme bei den Renditebringern Porsche und Audi. Trotz dieser Schwierigkeiten zeigt die Kernmarke VW Fortschritte im Rahmen eines geplanten Sparkurses. Bereits 20.000 Mitarbeiter haben einem Jobverzicht, meist im Rahmen von Altersteilzeit, zugestimmt. Im Dezember wurde ein Sanierungsprogramm beschlossen, das vorsieht, bis 2030 insgesamt 35.000 Arbeitsplätze in Deutschland abzubauen, was etwa einem Viertel der Stellen entspricht.