Ölpreise steigen: Handelsabkommen zwischen USA und EU sorgt für Aufschwung!

Die Ölpreise haben in den letzten Tagen aufgrund von Spekulationen über ein bevorstehendes Handelsabkommen zwischen den USA und der Europäischen Union (EU) einen Anstieg verzeichnet. Am Donnerstag stieg der Preis für ein Barrel der Nordseesorte Brent zur Lieferung im September auf 69,13 US-Dollar, was einem Anstieg von 62 Cent im Vergleich zum Vortag entspricht. Auch der Preis für die US-Sorte WTI erhöhte sich um 65 Cent auf 65,90 Dollar.

US-Präsident Donald Trump hatte kürzlich angedeutet, dass er bereit sei, angedrohte Zölle auf europäische Produkte zu senken, sofern die EU ihren Markt für US-Waren öffnet. Diese positive Nachricht sorgte für eine optimistische Stimmung an den Finanzmärkten, die sich auch auf die Ölpreise auswirkte. Zuvor hatten die USA bereits mit Japan eine Einigung über Zölle von 15 Prozent erzielt, was die Märkte zusätzlich beruhigte. Die Verhandlungen mit der EU über einen Handelsdeal, der die Einführung von Zöllen in Höhe von 30 Prozent ab dem 1. August verhindern soll, laufen ebenfalls auf Hochtouren.