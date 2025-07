Alphabet: Kursziel auf 230 USD angehoben – KI und Cloud treiben Wachstum!

Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für die Alphabet A-Aktie von 210 auf 230 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Brent Thill lobte die jüngsten Quartalszahlen und verwies auf die positiven Entwicklungen im Cloud-Geschäft und der Künstlichen Intelligenz (KI), die sich zunehmend auszahlen. Die Investitionen in diese Bereiche beginnen, sich in den finanziellen Ergebnissen widerzuspiegeln, was das Vertrauen in die Zukunft des Unternehmens stärkt.

Im aktuellen Marktumfeld, das von Megatrends wie KI, Cloud-Computing und autonomem Fahren geprägt ist, zeigen sich teils überzogene Bewertungen für Unternehmen mit geringen Umsätzen. Dennoch hebt sich Alphabet als ein starkes Tech-Powerhouse hervor, das nicht nur von diesen Trends profitiert, sondern auch ein profitables Kerngeschäft vorweisen kann, das jährlich Milliarden von US-Dollar generiert. Diese fundamentale Stärke und die Möglichkeit, die Aktie zu einem relativ günstigen Preis zu erwerben, machen Alphabet zu einer attraktiven Investition.