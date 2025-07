Deutsche Bank: Kursziel-Anhebung und starke Quartalszahlen treiben Aktien!

Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für die Deutsche Bank von 26,30 auf 30,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Kian Abouhossein begründete diese Entscheidung mit den positiven Ergebnissen des zweiten Quartals, die seine Schätzungen für die Bank nach oben korrigierten. Am Donnerstag, dem 24. Juli 2025, wurden die Geschäftszahlen veröffentlicht, die die Erwartungen der Analysten übertrafen und die Aktien der Deutschen Bank auf der Handelsplattform Tradegate in die Höhe trieben. Die Papiere erreichten mit 27,27 Euro den höchsten Stand seit Sommer 2015 und verzeichneten einen Anstieg von über 3 Prozent im Vergleich zum Vortag. In den letzten drei Wochen haben die Aktien fast 9 Prozent zugelegt, was die positive Marktstimmung unterstreicht.

Die Marktkapitalisierung der Deutschen Bank liegt derzeit bei 51,68 Milliarden Euro, was die Wahrscheinlichkeit einer Rückkehr in den Eurostoxx 50 erhöht. Diese Indexaufnahme könnte dazu führen, dass ETFs und Fonds im September Aktien der Deutschen Bank kaufen müssen. Analysten beobachten, dass Indexfonds typischerweise ihre Papiere 24 bis 48 Stunden vor einer Indexumstellung verkaufen, was zu Kursturbulenzen führen könnte. Der Markt erinnert sich an die Zeit, als die Deutsche Bank 2018 aus dem Eurostoxx 50 ausschied, was zu einem signifikanten Kursverlust führte.

Insgesamt zeigt sich, dass die Deutsche Bank auf einem stabilen Wachstumspfad ist, unterstützt durch positive Quartalszahlen und optimistische Prognosen. Analysten und Investoren scheinen das Potenzial der Bank zu erkennen, was sich in der steigenden Nachfrage nach ihren Aktien widerspiegelt. Die Entwicklungen der kommenden Monate, insbesondere im Hinblick auf die Indexumstellung, könnten entscheidend für die weitere Kursentwicklung der Deutschen Bank sein.

Die Deutsche Bank Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,61 % und einem Kurs von 28,50EUR auf Tradegate (25. Juli 2025, 22:26 Uhr) gehandelt.