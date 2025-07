Honeywell hebt Prognose erneut an: Starkes Q2 trotz Aktienrückgang! Der US-Konzern Honeywell hat nach einem unerwartet starken zweiten Quartal seine Jahresprognose zum zweiten Mal in Folge angehoben. Der bereinigte Gewinn je Aktie wird nun für 2025 auf eine Spanne zwischen 10,45 und 10,65 Dollar geschätzt, was in …