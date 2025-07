BB Biotech: Verlust von CHF 341 Mio. – Chancen trotz Herausforderungen!

Die BB Biotech AG hat am 25. Juli 2025 ihren Zwischenbericht für das erste Halbjahr 2025 veröffentlicht, der einen signifikanten Verlust von CHF 341 Millionen nach Steuern ausweist, im Vergleich zu einem Gewinn von CHF 173 Millionen im Vorjahreszeitraum. Im zweiten Quartal 2025 betrug der Verlust CHF 100 Millionen, was einen Anstieg im Vergleich zu CHF 87 Millionen im Vorjahr darstellt. Diese Ergebnisse spiegeln die Entwicklung der Aktienkurse der im Portfolio gehaltenen Unternehmen wider.

Trotz der negativen finanziellen Ergebnisse zeigt der Bericht eine Outperformance gegenüber dem Nasdaq Biotech Index. Der Aktienkurs von BB Biotech stieg in USD um 10,2%, während er in CHF um 1,1% fiel. Der Nettoinventarwert (NAV) entwickelte sich in USD um 5,8% positiv, jedoch fiel er in CHF um 5,1%. Der Rückgang des NAV in CHF ist vor allem auf den starken Wechselkursverlust des USD gegenüber dem CHF zurückzuführen.