Finanzwoche im Fokus: Wichtige Unternehmenszahlen und Konjunkturdaten!

Der Montag, 28. Juli, bringt weitere Unternehmensberichte, darunter die Halbjahreszahlen von Heineken und Audi. Zudem werden die Erzeugerpreise in der Slowakei und der Dallas Fed Index in den USA veröffentlicht. Am Dienstag, den 29. Juli, sind die Q2-Zahlen von großen Unternehmen wie Philips, AstraZeneca und Barclays zu erwarten, während in der Konjunktur das BIP Spaniens und die Einzelhandelsumsätze in den USA im Mittelpunkt stehen.

In der kommenden Woche, bis zum 7. August 2025, stehen zahlreiche bedeutende Wirtschafts- und Finanztermine auf der Agenda, die sowohl Unternehmenszahlen als auch wichtige Konjunkturdaten umfassen. Am Freitag, den 25. Juli, werden unter anderem die Halbjahreszahlen von Volkswagen, Hella und Traton SE veröffentlicht, während Signify und LG Electronics ihre Q2-Zahlen präsentieren. In der Konjunktur stehen das GfK Verbrauchervertrauen in Großbritannien und die Verbraucherpreise in Japan im Fokus.

Der Mittwoch, 30. Juli, wird von den Halbjahreszahlen großer Firmen wie HSBC, BASF und Mercedes-Benz geprägt. Zudem werden wichtige Konjunkturdaten wie das DIW-Konjunkturbarometer in Deutschland und die Industrieproduktion in mehreren europäischen Ländern veröffentlicht. Am Donnerstag, 31. Juli, stehen die Q2-Zahlen von Unternehmen wie BMW, Deutsche Lufthansa und Renault an, während in der Konjunktur das BIP in Deutschland und Italien sowie das Verbrauchervertrauen in der Eurozone von Bedeutung sind.

Der Freitag, 1. August, bringt die Halbjahreszahlen von Daimler Truck und Axa sowie die Q2-Zahlen von Exxon Mobil und Kimberly-Clark. In der Konjunktur sind die Arbeitslosenzahlen in Japan und die Verbraucherpreise in der Eurozone von Interesse.

Die Woche endet am Montag, 4. August, mit den Q2-Zahlen von Biontech und Stabilus sowie dem Auftragseingang des VDMA. Am Dienstag, 5. August, sind Unternehmenszahlen von Adecco und DHL Group sowie wichtige Konjunkturdaten wie die Handelsbilanz der USA zu erwarten.

Insgesamt verspricht die Woche eine Vielzahl an Informationen, die sowohl die Unternehmenslandschaft als auch die wirtschaftliche Gesamtlage in Europa und den USA beeinflussen könnten.

Diesel wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,24 % und einem Kurs von 704,8USD auf Ariva Indikation (25. Juli 2025, 21:59 Uhr) gehandelt.