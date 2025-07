Euro-Kurs bleibt stabil: EZB-Zinsentscheidung sorgt für Unsicherheit!

Die Anleger warteten gespannt auf die Zinsentscheidung der EZB, die am frühen Nachmittag erwartet wurde. Allgemein wurde eine Zinspause prognostiziert, wobei der Einlagensatz voraussichtlich bei 2,0 Prozent bleiben würde. Die zuletzt erreichte Inflationsrate von zwei Prozent spricht gegen eine Zinserhöhung, so eine Analyse der Dekabank. Zudem dürften die Währungshüter auf die nächsten Konjunkturprognosen warten, die im September veröffentlicht werden.

Am Donnerstag blieb der Euro-Kurs vor den geldpolitischen Entscheidungen der Europäischen Zentralbank (EZB) nahezu unverändert. Am Vormittag wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,1765 US-Dollar gehandelt, was dem Niveau des Vortages entsprach. Zuvor hatte der Euro von positiven Äußerungen des US-Präsidenten Donald Trump profitiert, der eine mögliche Senkung von Zöllen auf europäische Produkte in Aussicht stellte, sofern die EU ihren Markt für US-Waren öffne. Trotz dieser Unterstützung konnte der Euro jedoch nicht an die Kursgewinne des Vortages anknüpfen.

Am Freitag stabilisierte sich der Euro im US-Handel und wurde zuletzt bei 1,1745 US-Dollar gehandelt. Die EZB hatte den Referenzkurs auf 1,1724 US-Dollar festgesetzt, was einen Rückgang im Vergleich zum Donnerstag darstellt, als der Kurs bei 1,1756 US-Dollar lag. Der Dollar kostete somit 0,8529 Euro, was ebenfalls einen Anstieg im Vergleich zum Vortag darstellt.

In den letzten Tagen gab es gemischte Signale für den Euro. Während am Donnerstag ein Anstieg auf 1,1756 US-Dollar verzeichnet wurde, fiel der Kurs am Freitag auf 1,1724 US-Dollar. Die EZB legte zudem Referenzkurse für andere wichtige Währungen fest, darunter 0,87150 britische Pfund, 173,11 japanische Yen und 0,9343 Schweizer Franken.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der Euro in einer Phase der Unsicherheit und Stabilität agiert, während die Märkte auf die geldpolitischen Entscheidungen der EZB und die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen in der Eurozone reagieren. Die kommenden Tage werden entscheidend sein, um zu beobachten, wie sich die Währung in Anbetracht der globalen wirtschaftlichen Entwicklungen und der geldpolitischen Ausrichtung der EZB weiter entwickeln wird.

Die Währung EUR/USD wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 1,175USD auf Forex (25. Juli 2025, 23:30 Uhr) gehandelt.