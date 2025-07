CANCOM SE: Union Investment erhöht Stimmrechtsanteil – Was bedeutet das?

Am 24. und 25. Juli 2025 veröffentlichte die CANCOM SE zwei Stimmrechtsmitteilungen gemäß § 40 Abs. 1 WpHG, die über die EQS Group verbreitet wurden. Diese Mitteilungen informieren über Veränderungen im Stimmrechtsanteil der Union Investment Privatfonds GmbH, die als Mitteilungspflichtige auftritt.

In der ersten Mitteilung vom 24. Juli 2025 wird berichtet, dass Union Investment Privatfonds GmbH am 23. Juli 2025 die Schwelle von 3 % der Stimmrechte überschritt. Der neue Stimmrechtsanteil beträgt 4,92 %, was einem absoluten Anteil von 1.550.000 Stimmrechten entspricht. Im Vergleich zur letzten Mitteilung, in der der Anteil bei 5,03 % lag, ist dies ein Rückgang. Die Gesamtzahl der Stimmrechte der CANCOM SE beträgt 31.515.345.