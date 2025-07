TRATON GROUP: Auftragseingang steigt, Umsatz und Gewinn im Rückgang!

Die TRATON GROUP hat im ersten Halbjahr 2025 in einem herausfordernden Marktumfeld einen deutlichen Anstieg des Auftragseingangs verzeichnet, während der Umsatz und das operative Ergebnis rückläufig waren. Der Auftragseingang stieg um 11 % auf 139.600 Fahrzeuge, was vor allem auf den Ersatzbedarf in der EU zurückzuführen ist. Im Gegensatz dazu sank der Absatz um 4 % auf 153.100 Fahrzeuge, was die Gruppe in eine ungünstige Book-to-bill-Ratio von 0,9 brachte.

Der Umsatz der TRATON GROUP fiel um 6 % auf 21,9 Milliarden Euro, während das bereinigte operative Ergebnis um 750 Millionen Euro auf 1,4 Milliarden Euro zurückging. Die bereinigte operative Rendite verringerte sich von 9,1 % im Vorjahr auf 6,3 %. Diese Rückgänge sind auf den gesunkenen Fahrzeugabsatz, eine niedrigere Kapazitätsauslastung in der Lkw-Produktion sowie negative Währungseffekte, insbesondere durch die Aufwertung der schwedischen Krone, zurückzuführen.