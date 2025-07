Anleihekurse fallen: Handelsoptimismus und EZB-Entscheidung belasten Märkte

Am Donnerstag fielen die Kurse deutscher Staatsanleihen leicht, was auf Fortschritte in den Handelsverhandlungen zwischen den USA und der EU zurückzuführen ist. Der Euro-Bund-Future sank um 0,16 Prozent auf 129,76 Punkte, während die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen auf 2,68 Prozent anstieg. US-Präsident Donald Trump signalisierte, dass er bereit sei, angedrohte Zölle auf europäische Produkte zu senken, sofern die EU ihren Markt für US-Produkte öffnet. Diese Ankündigung sorgte für Optimismus an den Märkten und belastete die Anleihekurse. Trump hatte zuvor mit Japan eine Einigung über Zölle von 15 Prozent erzielt, was die Märkte zusätzlich beruhigte.

Die Verhandlungen zwischen den USA und der EU über einen Handelsdeal, der die Einführung von Zöllen von 30 Prozent zum 1. August verhindern soll, laufen bereits seit Wochen. Am Nachmittag richtete sich die Aufmerksamkeit der Finanzmärkte auf die Pressekonferenz der Europäischen Zentralbank (EZB), die über die Zinsentscheidung informieren sollte. Die Inflationsrate hatte zuletzt den Zielwert von zwei Prozent erreicht, was laut Dekabank für unveränderte Zinsen spricht. Allerdings könnten die gestiegenen Wachstumsrisiken durch die Zölle und die Stärke des Euro zukünftige Zinssenkungen notwendig machen.