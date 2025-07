Ticketpreise steigen: Eventim kämpft gegen Bots und Schwarzmarkt!

Das Phänomen des Ticket-Scalping, bei dem Tickets zu überhöhten Preisen auf nicht autorisierten Zweitmarktplätzen verkauft werden, ist weit verbreitet, jedoch nicht umfassend erfasst. In Deutschland ist der private Weiterverkauf von Tickets in der Regel erlaubt, während Veranstalter den gewerblichen Weiterverkauf untersagen können. Um dem Missbrauch entgegenzuwirken, betreibt Eventim seit 2007 die Plattform Fansale, auf der Kunden ihre Tickets legal weiterverkaufen können. Diese Plattform wurde ins Leben gerufen, um Wucher und Betrug auf unautorisierten Märkten zu bekämpfen.

In einem weiteren Interview äußerte Schulenberg, dass die Ticketpreise für Konzerte in Zukunft steigen werden. Er führt dies auf gestiegene Gagen für Künstler sowie höhere Kosten für Veranstaltungsstätten und Personal zurück. Während früher der Verkauf von Tonträgern den Großteil der Einnahmen ausmachte, sind Künstler heute zunehmend auf Einnahmen aus Live-Auftritten angewiesen. In den Verhandlungen haben die erfolgreichsten Künstler oft mehr Macht als die Veranstalter, was zu höheren Gagen führt.

Die Kosten für Personal und Infrastruktur sind seit der Corona-Pandemie um 45 Prozent gestiegen, was ebenfalls zu einem Anstieg der Ticketpreise beiträgt. Viele Mitarbeiter haben die Branche während der Pandemie verlassen, was den Wettbewerb um qualifiziertes Personal verschärft hat.

Eventim, der weltweit zweitgrößte Ticketanbieter, hat im vergangenen Jahr einen Überschuss von 318,9 Millionen Euro erzielt. Trotz des wirtschaftlichen Erfolgs sieht sich das Unternehmen immer wieder Kritik von Verbraucherschützern ausgesetzt. Eine Klage der Verbraucherzentrale, die Eventim vorwirft, bei Ticketabsagen nur teilweise Rückerstattungen zu leisten, wurde teilweise vom Oberlandesgericht Bamberg anerkannt. Eventim bezeichnet die Vorwürfe als unbegründet und sieht sich in der rechtlichen Auseinandersetzung.

Die CTS Eventim Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,78 % und einem Kurs von 102,2EUR auf Tradegate (25. Juli 2025, 22:26 Uhr) gehandelt.