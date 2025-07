Goldman Sachs erhöht Stimmrechtsanteil an Westwing Group – Was bedeutet das?

Am 24. Juli 2025 veröffentlichte die Westwing Group SE eine Stimmrechtsmitteilung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG, die auf die europaweite Verbreitung abzielt. Diese Mitteilung informiert über wesentliche Änderungen in den Stimmrechtsanteilen des Unternehmens, die durch die Goldman Sachs Group, Inc. initiiert wurden. Der registrierte Sitz von Goldman Sachs befindet sich in Wilmington, Delaware, USA.

Die Mitteilung gibt an, dass am 18. Juli 2025 eine Schwellenberührung stattfand, die den Erwerb von Aktien mit Stimmrechten betrifft. Die aktuellen Stimmrechtsanteile der Goldman Sachs Group belaufen sich auf insgesamt 6,67 % der Stimmrechte an der Westwing Group SE, wobei 2,73 % direkt und 3,94 % über Finanzinstrumente gehalten werden. Im Vergleich zur letzten Mitteilung, die einen Anteil von 6,70 % auswies, zeigt sich eine leichte Veränderung.