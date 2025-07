Stabilus SE: Finanzberichte & Webkonferenz – Alle Infos zur Präsentation!

**Zusammenfassung der Finanzberichte und Webkonferenz von Stabilus SE**

Die Stabilus SE, ein führender Anbieter von Motion-Control-Lösungen mit Sitz in Koblenz, hat am 24. Juli 2025 eine Vorabbekanntmachung zur Veröffentlichung ihrer Finanzberichte herausgegeben. Die Quartals- und Zwischenmitteilungen für das 3. Quartal des Geschäftsjahres 2025 werden am 4. August 2025 veröffentlicht. Die Berichte sind sowohl in deutscher als auch in englischer Sprache verfügbar und können auf der Investor-Relations-Website des Unternehmens abgerufen werden.

Zusätzlich zur Veröffentlichung der Finanzberichte lädt Stabilus SE Investoren und Analysten zu einer Webkonferenz ein, die am selben Tag um 10:30 Uhr MESZ stattfindet. Der Vorstand, angeführt von CEO Dr. Michael Büchsner, wird die Ergebnisse des dritten Quartals präsentieren und auf Fragen der Teilnehmer eingehen. Die Präsentation wird bereits ab 7:00 Uhr auf der Unternehmenswebsite bereitgestellt. Interessierte Teilnehmer müssen sich über die angegebenen Links registrieren, um an der Konferenz aktiv teilnehmen zu können.