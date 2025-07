Palfinger AG: Trotz Umsatzrückgang – Optimismus für die Zukunft bleibt!

Die Palfinger AG hat am 25. Juli 2025 ihre Halbjahresergebnisse veröffentlicht und zeigt sich trotz eines Umsatzrückgangs optimistisch für die Zukunft. Im ersten Halbjahr 2025 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 1.139,5 Millionen Euro, was einem Rückgang von 3,1 % im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Das operative Ergebnis (EBIT) belief sich auf 90,4 Millionen Euro, was einem Rückgang von 19,4 % entspricht, während das Konzernergebnis mit 50,1 Millionen Euro um 26,7 % gesenkt wurde. Diese Zahlen liegen jedoch im Rahmen der Prognosen des Unternehmens.

Palfinger verzeichnete in den ersten sechs Monaten steigende Auftragseingänge, insbesondere in den europäischen Kernmärkten. Die Region EMEA zeigte eine positive Entwicklung, während die Märkte in Lateinamerika stabil blieben. Besonders hervorzuheben ist das Wachstum im Bereich Marine, wo die Nachfrage nach Windkranen und Rettungsbooten mit Davit-Systemen zunahm. Trotz globaler Herausforderungen, wie dem anhaltenden Zollkonflikt, gab es auch in Nordamerika einen leichten Anstieg der Aufträge.