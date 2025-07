Im SDAX versteckt: Das ist eine der erfolgreichsten deutschen Wachstumsaktien

Die jüngsten Earnings konnten allerdings nicht überzeugen: Im zweiten Quartal sank die Gewinnmarge vor Zinsen und Steuern (Ebit) um drei Prozentpunkte auf 34 Prozent, blieb jedoch über dem Ziel von mindestens 31 Prozent für das gesamte Jahr. Der Umsatz stieg im Vergleich zum Vorjahr um neun Prozent auf 45,8 Millionen Euro, und Atoss hält weiterhin an seiner Prognose von rund 190 Millionen Euro Jahresumsatz fest. Das Unternehmen erwirtschaftete im Quartal einen Gewinn von 10,4 Millionen Euro, was einen Rückgang von gut neun Prozent im Vergleich zum Vorjahr bedeutet.

Im ersten Halbjahr zeigte sich die Nachfrage nach Personalmanagement-Software verhalten, die Auftragseingänge des Münchener Branchenspezialisten ATOSS lagen unter dem Vorjahreswert, wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte. Der SDax-Konzern ist bekannt für Softwarelösungen zur zeitlichen Einsatzplanung und Zeiterfassung sowie zur Personalplanung. Branchendaten und Unternehmenspräsentationen zeigen, dass ATOSS insbesondere in Zentraleuropa beim Thema Workforce Management zu den Top-3-Anbietern zählt

Anleger reagierten enttäuscht – die Aktie brach im Wochenverlauf um 16 Prozent auf 121,60 Euro ein, wodurch sie auf das Niveau von Anfang April zurückfiel. Im laufenden Jahr schmilzt das Plus der Aktie auf rund 5 Prozent.

Wer länger zurückblickt, entdeckt in der ATOSS-Aktie eine Erfolgsgeschichte für Wachstumsinvestoren, wie sie am deutschen Aktienmarkt und auch international nur ganz wenige Unternehmen (ausgenommen der großen Tech-Giganten) erreichen. Seit Anfang des Jahrtausends hat sich der Kurs etwa verhundertfacht. Das entspricht in etwa auch dem Kursplus der Rheinmetall-Aktie im gleichen Zeitraum.

Allerdings gerät ATOSS außerhalb der Earnings nur selten in die Schlagzeilen. Das dürfte auch am eher nüchternen Geschäft der Personalsoftware liegen. Hier gibt es für ATOSS mit dem Softwareriesen SAP einen großen Konkurrenten auf dem heimischen Markt. Angesichts wirtschaftlicher Unsicherheiten herrscht jedoch aktuell Anspannung in der Branche. Der Personalvermittler Amadeus Fire hatte bereits einen Dämpfer für die Branche verkündet und seine Prognose nach unten korrigiert.

ATOSS habe "unserer Meinung nach zufriedenstellende Q2-Ergebnisse vorgelegt", schreibt Berenberg-Analyst Gustav Froberg. "Während makroökonomischer Gegenwind derzeit das Wachstum des Neugeschäfts belastet und einige aufgestaute Wachstumsinvestitionen die Margen im weiteren Verlauf des Jahres belasten dürften, verzeichnen die wiederkehrenden Umsätze ein stetiges Wachstum." Der Analyst traut der Aktie ein Kursziel von 150 Euro und damit ein weiteres Plus von mehr als 20 Prozent zu. Denn das Unternehmen arbeitet auch mit Hochdruck an neuen KI-Features und einem Ausbau des Vertriebs. Der Markt für Workforce Management wächst laut ATOSS-Schätzungen weiter zweistellig mit rund 8–11 Prozent pro Jahr. Laut ATOSS nutzen viele Firmen noch keine professionelle Workforce-Management-Lösung. ATOSS hat mit soliden Marktstellung gute Chancen, ein Stück dieses Kuchens abzubekommen. Über 15,900 Cloud-Kunden und mehr als 1,200 Unternehmenskunden (größere Unternehmen/Enterprise) setzen bereits ATOSS-Lösungen ein, insgesamt sind über 4 Millionen Mitarbeitende weltweit in Systemen des SDAX-Konzerns integriert.

Allerdings ist die ATOSS-Aktie mit einem KGV von 48 nicht gerade günstig. Internationale große Softwareanbieter wie ADP, Workday und Ceridian bewegen sich meist zwischen KGV 30 und 48, was leicht unter dem ATOSS-Niveau liegt.

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion

Die ATOSS Software Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,23 % und einem Kurs von 122,2EUR auf Tradegate (25. Juli 2025, 22:26 Uhr) gehandelt.