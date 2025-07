Könnte dramatisch werden Preisbeben bei Gold. Steht der Goldpreis jetzt vor einem gewaltigen Einbruch? Der Goldpreis kam zuletzt deutlich zurück. In seinem Sog gerieten auch andere Metalle in Bedrängnis. Wie ist die aktuelle Situation zu bewerten? Kommt es bei Gold, Silber & Co. zu dramatischen Verwerfungen?