Amazon, Apple, Meta Platforms & Microsoft vor Zahlen: Rallye oder Mega-Absturz?

Dienstag, 29. Juli: Visa

Mit dem Zahlungsabwickler Visa wird am Dienstagabend ein wichtiger Gradmesser für die Ausgaben der US-Verbraucherinnen und -verbraucher seine Quartalszahlen vorstellen. Hier gab es zuletzt widersprüchliche Datenpunkte. Während Befragungen ein zwar verbessertes, aber noch immer unterdurchschnittliches Sentiment ergeben haben, entwickelten sich die Einzelhandelsumsätze stärker als erwartet.

Die Ausgaben scheinen aber äußerst selektiv zu sein, denn während Unternehmen wie Nike, Lululemon oder Starbucks mit stagnierenden oder sogar fallenden Erlösen zu kämpfen haben, bekräftige etwa die Fluggesellschaft Delta Airlines angesichts eines starken Quartalsergebnisses ihre Zuversicht für das Gesamtjahr und verwies auf eine anhaltend hohe Reisetätigkeit.

Mitbewerber American Express, der seinen Fokus auf überdurchschnittlich kaufkräftige Kundinnen und Kunden legt, konnte mit einem starken Quartal überzeugen. Die Zahlen von Visa dürften dagegen einen Eindruck über die Konsumausgaben der übrigen Käuferschichten vermitteln – ihnen kommt gleichzeitig Signalwirkung zu, da private Ausgaben über 70 Prozent der US-Wirtschaftsleistung ausmachen.

An der Wall Street wird gegenüber dem Vorjahresquartal ein Umsatzanstieg von 10,7 Prozent auf 9,85 Milliarden US-Dollar erwartet. Der bereinigte Gewinn pro Aktie soll mit 2,85 US-Dollar um 43 Cent höher ausfallen als noch vor einem Jahr. In der Pressekonferenz könnten außerdem Äußerungen zu Stablecoins spannend werden.

Eine überwältigende Mehrheit der Händlerinnen und Händler am Optionsmarkt rechnet nicht mit nach den Zahlen steigenden Kursen. Der Anteil der am kommenden Freitag verfallenden Put-Optionen liegt bei 68,8 Prozent, dem eine Call-Quote von nur 31,2 Prozent gegenübersteht. Eingepreist ist eine Kursreaktion von bis zu 3,5 Prozent.

Mittwoch, 30. Juli: Meta Platforms

Mark Zuckerberg gilt mit seinem Social-Media-Unternehmen als einer der zahlungskräftigsten Kunden beim Ausbau von KI-Infrastruktur. In den vergangenen Wochen sorgte vor allem die Superintelligence-Initiative für großes Aufsehen – auch aufgrund des angeworbenen Personals und der Kosten hierfür.

Die "Ablösesummen" für hochrangige Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus dem Bereich KI-Forschung übertreffen inzwischen mühelos die Gehalts- und Transferpakete von Fußballprofis und erreichen dreistellige Millionensummen.

Noch immer ist eine Frage aber weitestgehend ungeklärt: Wann und wie sollen sich diese immensen Kosten eigentlich jemals auszahlen? Eine Frage, die auch Alphabet mit seinem guten, aber nicht spektakulären Quartalsergebnis nicht so richtig beantworten konnte, weswegen die Kursreaktion der Aktie verhalten blieb.

Auch von Meta Platforms erwarten sich Expertinnen und Experten einen Umsatz- und Gewinnschub. Ein eindeutig erkennbarer KI-Boost dürften angesichts der prognostizieren Erlöse in Höhe von 44,79 Milliarden US-Dollar aber weiter auf sich warten lassen – das entspräche gegenüber dem Vorjahresquartal einem Plus von 14,6 Prozent und wäre das geringste Wachstum seit 2 Jahren. Der bereinigte Gewinn pro Aktie soll mit 5,86 US-Dollar um 70 Cent höher ausfallen als vor 12 Monaten.

Zwischen Bullen und Bären herrscht vor dem Quartalsbericht ein Patt. Die Put-Quote ist mit 50,7 Prozent minimal höher als der Call-Anteil von 49,3 Prozent. Dabei ist eine Kursbewegung von 6,1 Prozent impliziert, das ist ein Wert deutlich unter dem Durchschnitt der vergangenen Quartale.

Mittwoch, 30. Juli: Microsoft

Auch auf Microsoft wächst der Druck, seinen Milliardeninvestitionen zählbare Auswirkungen auf das Finanzergebnis folgen zu lassen. Ein hierfür geeignetes Mittel scheint dem Unternehmen der Abbau von Stellen aufgrund von Produktivitäts- und Effizienzzuwächsen.

Die allein dürften die gewaltigen Investitionssummen aber kaum rechtfertigen. Gleichzeitig ist die Pipeline an monetarisierbaren KI-Produkten und Dienstleistungen aber noch überschaubar – entsprechend aggressiv versucht der Konzern die bereits vorhanden, wie Copilot, zu bewerben.

Über viel Spielraum für Enttäuschungen bietet die Bewertung der Aktie gegenwärtig jedenfalls nicht. In Abhängigkeit von der betrachteten Kennziffer liegen die Anteile inzwischen um 15,0 bis 20,0 Prozent über dem mehrjährigen Bewertungsmittel. Gegenüber den durchschnittlichen Branchenwerten sind die Aufschläge zum Teil noch deutlich höher. So zum Beispiel beim Kurs-Gewinn-Verhältnis, wo Microsoft mit 38,3 mit einer Prämie von 57,3 Prozent gehandelt wird. Insgesamt ist die Bewertung inzwischen so hoch, dass die Anlegerplattform SeekingAlpha der Aktie eine glatte 6 vergibt.

Um die hohe Bewertung zu rechtfertigen, dürften Anlegerinnen und Anleger nichts anderes als absolute Blockbuster-Zahlen sehen wollen. Die Erwartungen liegen bei 73,81 Milliarden US-Dollar für den Umsatz und 3,38 US-Dollar für den pro Aktie (bereinigten) erzielten Gewinn. Das entspricht gegenüber den Vorjahreswerten Zuwächsen von 14,0 beziehungsweise 14,6 Prozent.

Nach der starken Kursreaktion im vergangenen Quartal wettet eine knappe Mehrheit der Optionshändlerinnen und -händler auf erneute Zugewinne. Der Call-Anteil liegt bei 56,1 Prozent. Ähnlich wie bei Meta Platforms ist eine gegenüber den vergangenen Quartalen unterdurchschnittliche Kursreaktion eingepreist, die bis zu 4,2 Prozent betragen könnte.

Donnerstag, 31. Juli: Amazon

Nach Visa am Dienstag warten am Donnerstag mit Mitbewerber Mastercard (s. Tabelle) sowie E-Commerce-Riese Amazon zwei weitere Gradmesser für den Zustand der US-Verbraucherinnen und Verbraucher. Außerdem investiert auch dieser Magnificent-Seven-Wert in großem Umfang in KI.

Während die Investitionsprognose des Konzerns ähnlich wie die von Alphabet positiv für Hardwarehersteller wie AMD, Broadcom und Nvidia werden könnte, muss das auch Amazon entweder ein beschleunigtes Umsatz- und Gewinnwachstum oder einen klaren Plan zur Monetarisierung der Technologie vorstellen, um die hohen Ausgaben zu rechtfertigen.

Lange waren der im Verhältnis zum Umsatz vergleichsweise niedrige operative und Nettogewinn die Schwachpunkte des Konzerns. Investoren dürfte es daher nicht gefallen, wenn die deutlichen Verbesserungen hier wieder aufgegeben würden zugunsten eines Investitionsrauschs mit ungewissem Ausgang. Zumal Amazon ja auch in andere Bereiche wie eine Robotaxiflotte und ein Satellitennetzwerk investiert.

Nach einem verhaltenen Ausblick des Unternehmens im vergangenen Quartal erwarten Analystinnen und Analysten einen Umsatz von 162,0 Milliarden US-Dollar. Das würde gegenüber dem Vergleichszeitraum vor einem Jahr einem Anstieg von 9,5 Prozent entsprechen. Der bereinigte Gewinn pro Aktie soll unterdessen von 1,26 US-Dollar auf 1,31 US-Dollar geklettert sein.

Angesichts der überschaubaren Erwartungen sind die am Freitag verfallenden Optionskontrakte überwiegend Call-Optionen, die auf einen Anteil von 60,9 Prozent kommen. Die implizite Volatilität sieht eine Kursbewegung von bis zu 5,3 Prozent vor. In den vergangenen beiden Quartalen ist die Aktie mit Zugewinnen von +1,1 und +3,1 Prozent aber deutlich unter den vorab eingepreisten Kursreaktionen geblieben.

Donnerstag, 31 Juli: Apple

Um Apple war es in den vergangenen drei Monaten überwiegend still. Das ist kein gutes Zeichen für ein Unternehmen, von dem in einem der größten wirtschaftlichen Umbrüche der Neuzeit einiges erwartet wird. Bezeichnend ist daher, dass eine der größten Schlagzeilen die über eine mögliche Übernahme des KI-Startups Perplexity waren.

Apple selbst haben im Kampf um leistungsfähige KI- und Sprachmodelle bereits viele Investoren abgeschrieben. Das gilt offenbar aber auch für Top-Personal, denn so haben die beiden anerkannten KI-Forscher Mark Lee und Tom Gunter Angebote von Meta Platforms angenommen und werden das Unternehmen verlassen.

Auf KI-Fantasie wird sich der Konzern bei der Präsentation seiner Zahlen daher nicht verlassen können, er wird mit seinem Kerngeschäft – dem Verkauf von Hardware, allen voran dem iPhone, sowie seinem Service-Geschäft, also vor allem dem Apple Store – glänzen müssen. Hier aber könnte die stetig wachsende Konkurrenz durch Alphabet, Samsung und Xiaomi Apple einen Strich durch die Rechnung machen.

Unter den Magnificent-Seven-Werten ist Apple beim Wachstum derzeit auf Rang 6. Nur Tesla dürfte nach einem Umsatzeinbruch im vergangenen Quartal schlechter abgeschnitten haben. Gegenüber dem Vorjahresquartal wird ein Umsatzanstieg von 3,7 Prozent auf 85,78 Milliarden US-Dollar erwartet. Der Gewinn pro Aktie soll um 3 Cent höher liegen als vor 12 Monaten und 1,43 US-Dollar betragen.

Trotz des voraussichtlich bescheidenen Wachstums wettet eine Mehrheit der Marktteilnehmenden auf seine nach den Zahlen steigende Aktie. Auf Put-Optionen entfallen 41,9 Prozent der Kontrakte, auf Call-Optionen 58,1 Prozent. Damit wird am Markt auf eine Ende der Serie von dreimal in Folge fallenden Kursen gewettet. Die eingepreiste Kursreaktion liegt bei 4,1 Prozent, was einen durchschnittlichen Wert bedeutet.

Weitere nennenswerte US-Quartalszahlen:

Wert Datum Zeit erw. EPS * erw. Umsatz erw. Kursbew. Börsenwert Welltower Mo., 28.07. Nachbörse 1,23 $ ** 2,49 Mrd. $ ± 4,4 % 104,8 Mrd. $ Waste Management Mo., 28.07. Nachbörse 1,89 $ 6,36 Mrd. $ ± 4,7 % 92,4 Mrd. $ Cadence Design Mo., 28.07. Nachbörse 1,56 $ 1,25 Mrd. $ ± 7,2 % 91,1 Mrd. $ Nucor Mo., 28.07. Nachbörse 2,64 $ 8,48 Mrd. $ ± 4,6 % 33,6 Mrd. $ Rambus Mo., 28.07. Nachbörse 0,59 $ 167,0 Mio. $ ± 10,2 % 6,8 Mrd. $ Whirlpool Mo., 28.07. Nachbörse 1,74 $ 3,88 Mrd. $ ± 9,8 % 5,5 Mrd. $ PotlatchDeltic Mo., 28.07. Nachbörse 0,53 $ ** 261,0 Mio. $ ± 5,5 % 3,3 Mrd. $ Tilray Brands Mo., 28.07. Nachbörse 0,00 $ 233,3 Mio. $ ± 26,6 % 708,1 Mio. $ Procter & Gamble Di., 29.07. Vorbörse 1,42 $ 20,85 Mrd. $ ± 3,2 % 371,2 Mrd. $ UnitedHealth Di., 29.07. Vorbörse 4,49 $ 111,59 Mrd. $ ± 7,9 % 255,0 Mrd. $ Merck Di., 29.07. Vorbörse 2,03 $ 15,86 Mrd. $ ± 5,1 % 212,7 Mrd. $ Booking Di., 29.07. Nachbörse 50,14 $ 6,54 Mrd. $ ± 5,4 % 183,3 Mrd. $ Boeing Di., 29.07. Vorbörse -1,40 $ 21,45 Mrd. $ ± 4,7 % 175,6 Mrd. $ Starbucks Di., 29.07. Nachbörse 0,65 $ 9,29 Mrd. $ ± 6,8 % 107,3 Mrd. $ PayPal Di., 29.07. Vorbörse 1,30 $ 8,08 Mrd. $ ± 7,3 % 75,8 Mrd. $ Electronic Arts Di., 29.07. Nachbörse 0,10 $ 1,24 Mrd. $ ± 5,3 % 38,1 Mrd. $ Seagate Di., 29.07. Nachbörse 2,44 $ 2,42 Mrd. $ ± 7,3 % 29,3 Mrd. $ SoFi Di., 29.07. Vorbörse 0,06 $ 804,2 Mio. $ ± 9,7 % 23,4 Mrd. $ W.P. Carey Di., 29.07. Nachbörse 1,21 $ ** 416,3 Mio. $ ± 3,7 % 14,1 Mrd. $ Qorvo Di., 29.07. Nachbörse 0,63 $ 776,3 Mio. $ ± 11,1 % 7,9 Mrd. $ Qualcomm Mi., 30.07. Nachbörse 2,71 $ 10,33 Mrd. $ ± 6,2 % 175,1 Mrd. $ Arm Holdings Mi., 30.07. Nachbörse 0,25 $ 792,8 Mrd. $ ± 9,9 % 172,8 Mrd. $ ADP Mi., 30.07. Vorbörse 2,23 $ 5,04 Mrd. $ ± 3,7 % 125,6 Mrd. $ Lam Research Mi., 30.07. Nachbörse 1,20 $ 4,99 Mrd. $ ± 6,0 % 124,0 Mrd. $ Altria Mi., 30.07. Vorbörse 1,39 $ 5,20 Mrd. $ ± 3,4 % 100,8 Mrd. $ Robinhood Mi., 30.07. Nachbörse 0,30 $ 908,3 Mio. $ ± 9,4 % 92,8 Mrd. $ Equinix Mi., 30.07. Nachbörse 6,99 $ ** 2,26 Mrd. $ ± 5,6 % 78,0 Mrd. $ Illinois Tool Works Mi., 30.07. Vorbörse 2,57 $ 4,02 Mrd. $ ± 4,4 % 76,8 Mrd. $ Agnico E. Mines Mi., 30.07. Vorbörse 1,75 $ 2,65 Mrd. $ ± 5,1 % 63,8 Mrd. $ Vertiv Mi., 30.07. Vorbörse 0,83 $ 2,35 Mrd. $ ± 9,6 % 52,3 Mrd. $ Ford Mi., 30.07. Nachbörse 0,31 $ 45,3 Mrd. $ ± 6,8 % 45,6 Mrd. $ Carvana Mi., 30.07. Nachbörse 1,12 $ 4,56 Mrd. $ ± 13,7 % 44,8 Mrd. $ Mastercard Do., 31.07. Vorbörse 4,03 $ 7,93 Mrd. $ ± 3,5 % 516,0 Mrd. $ Abbvie Do., 31.07. Vorbörse 2,96 $ 14,99 Mrd. $ ± 4,3 % 336,1 Mrd. $ S&P Global Do., 31.07. Vorbörse 4,20 $ 3,66 Mrd. $ ± 3,5 % 164,1 Mrd. $ Stryker Do., 31.07. Nachbörse 3,07 $ 5,94 Mrd. $ ± 4,6 % 154,0 Mrd. $ KKR & Co. Do., 31.07. Vorbörse 1,13 $ 1,81 Mrd. $ ± 4,6 % 135,5 Mrd. $ Comcast Do., 31.07. Vorbörse 1,16 $ 29,8 Mrd. $ ± 5,4 % 125,8 Mrd. $ Strategy Do., 31.07. Nachbörse -0,10 $ 113,7 Mio. $ ± 5,5 % 115,1 Mrd. $ Coinbase Do., 31.07. Nachbörse 1,38 $ 1,64 Mrd. $ ± 7,8 % 99,8 Mrd. $ Roblox Do., 31.07. Vorbörse -0,38 $ 1,22 Mrd. $ ± 12,9 % 80,6 Mrd. $ CVS Health Do., 31.07. Vorbörse 1,46 $ 94,70 Mrd. $ ± 6,8 % 76,5 Mrd. $ Exxon Mobile Fr., 01.08. Vorbörse 1,56 $ 80,78 Mrd. $ ± 2,8 % 479,0 Mrd. $ Chevron Fr., 01.08. Vorbörse 1,73 $ 43,79 Mrd. $ ± 2,7 % 314,8 Mrd. $ Linde Fr., 01.08. Vorbörse 4,03 $ 8,35 Mrd. $ ± 4,0 % 223,6 Mrd. $ Enbridge Fr., 01.08. Vorbörse 0,58 $ 9,6 Mrd. $ ± 4,0 % 97,9 Mrd. $ Colgate-Palmolive Fr., 01.08. Vorbörse 0,90 $ 5,03 Mrd. $ ± 3,6 % 71,3 Mrd. $ Regeneron Fr., 01.08. Vorbörse 8,50 $ 3,29 Mrd. $ ± 6,7 % 60,8 Mrd. $ Dominion Energy Fr., 01.08. Vorbörse 0,75 $ 3,85 Mrd. $ ± 4,0 % 50,1 Mrd. $ Anglogold Ashanti Fr., 01.08. Vorbörse 1,17 $ 2,15 Mrd. $ ± 9,2 % 25,3 Mrd. $ Moderna Fr., 01.08. Vorbörse -2,98 $ 1,59 Mrd. $ ± 9,9 % 13,2 Mrd. $

* Earnings per Share / Gewinn pro Aktie (Non-GAAP, bereinigt)

** Immobilienunternehmen (REIT), daher Funds from Operation (FFO) statt EPS

Stand: Sonntag, 27. Juli, 14:55 Uhr (MESZ)

