Kootenay Silver startet größtes Bohrprogramm der Unternehmensgeschichte!

Es kann losgehen! Unmittelbar bevor der Silberpreis so richtig ausgebrochen ist, hat sich die kanadische Silbergesellschaft Kootenay Silver (WKN A3EYKD / TSXV KTN) 20 Mio. CAD (!) frisches Kapital besorgt und will nun die Bohrer sprechen lassen. Und das neue Bohrprogramm, das schon in wenigen Tagen starten soll, wird fast größer ausfallen als alle bisherigen Bohrkampagnen zusammen!

Ursprünglich sollten es nur 12 Mio. CAD werden, die Kootenay-CEO James McDonald für die Bohrsaison 2025 aufnehmen wollte, doch der Andrang von Seiten der Investoren war so groß, dass die Finanzierung zunächst auf 17,4 und dann auf 20 Mio. CAD aufgestockt werden „musste“!

Auf jeden Fall sind die Kassen mit frischem Kapital nun zum Bersten gefüllt – und Kootenay will die Mittel schon ab Ende dieses Monats (!) einsetzen, um ein mehrstufiges Bohrprogramm mit einem geplanten Umfang von 50.000 Metern auf dem Silberprojekt Columba durchzuführen! Zum Vergleich: Zwischen 2019 und 2025 wurden insgesamt 53.000 Meter an Bohrungen auf dem Projekt durchgeführt…

Kootenay hat gerade erst eine neue Ressourcenschätzung für Columba präsentiert

Für Columba hatte Kootenay Silver erst vor rund einem Monat eine erste Ressourcenschätzung vorgelegt, die bereits auf 54,1 Mio. Unzen Silber, 25,2 Mio. Pfund Blei sowie 65,6 Mio. Pfund Zink kam! (5,92 Mio. Tonnen mit 284 g/t Silber, 0,19% Blei und 0,50% Zink) Das ist ein exzellenter Anfang, aber beim Unternehmen ist man überzeigt, dass es eben genau das ist: erst ein Anfang!

Denn wie Kootenay Silver betont, sind auf Columba alle Erzadern für eine Erweiterung weit offen – und zwar sowohl entlang des Streichens als auch in die Tiefe! Da die Adern mit durchschnittlich 5 bis 6 Metern in allen Zonen recht breit sind und vor allem eine exzellente Kontinuität – auch was die Silbergehalte angeht – aufweisen, wird Kootenay im ersten Schritt 20.000 bis 30.000 Meter an Bohrungen vornehmen, mit denen man die bekannte Mineralisierung in den Korridoren um die Adern D,F und B erweitern will.

Das sind dementsprechend die „low hanging fruits“ bzw. auf Deutsch die niedrighängenden Früchte, von denen CEO James McDonald erwartet, wie er uns im Gespräch erklärte, dass sie potenziell schnell zu einer substanziellen Ausweitung der Ressourcen auf Columba führen. Ziel sei es, die bislang nachgewiesen Ressource zu verdoppeln, wenn auch nicht zwangsweise bereits mit diesen Bohrungen.

Kootenay Silver wird sich aber nicht darauf beschränken, in der Nähe der bekannten Mineralisierung zu bohren, sondern einen Teil darauf ausrichten, neue Ziele auf der Liegenschaft zu testen. Und davon gibt es laut dem Unternehmen bereits reichlich, auch angesichts der zahlreich vorhandenen Adern mit hohen Gehalten und Breiten von mehreren Metern! Wie das Unternehmen in seiner Präsentation sagt: „Die Silbergehalte sind in der gesamten mineralisierten Struktur exzellent.“

Kootenay Silver verfügt über Gesamtressourcen von >300 Mio. Unzen Silberäquivalent

Kootenay ist aber mehr als „nur“ Columba! Die Gesellschaft verfügt über weitere drei Silberlagerstätten auf den Liegenschaften Promontorio-La Negra sowie La Cigarra und kommt damit und mit Columba auf 214,2 Mio. Unzen Silberäquivalent in der höheren Ressourcenkategorie gemessen und angezeigt sowie noch einmal 109 Mio. Unzen (Columba eingeschlossen) in der Kategorie geschlussfolgert!

La Cigarra liegt wie Columba im mexikanischen Bundesstaat Chihuahua während sich Promontorio und La Negra im angrenzenden Bundesstaat Sonora befinden. Und sowohl La Cigarra (Ressource von 2024) als auch Promontorio-La Negra (Ressource von 2023) verfügen über zahlreiche Bohrziele, die sich für eine Erweiterung der bekannten Mineralisierung anbieten!

Zuletzt hat sich Kootenay insbesondere auf Columba konzentriert und wird dies wie oben beschrieben auch erst einmal weiterhin tun. Angesichts des starken Silberpreises, der weiterhin über der Marke von 38 USD notiert – und den zahlreiche Analysten demnächst bei 40 USD oder mehr sehen – erklärte CEO McDonald im Gespräch mit Goldinvest.de aber, dass man intern bereits bewertet, wie auch La Cigarra und/oder Promontorio-La Negra weiter vorangebracht werden können.

Fazit: Die Finanzierung, die Kootenay Silver Ende Juni abgeschlossen hatte, erfolgte bei 1,05 CAD je Einheit und spülte dem Unternehmen brutto gut 20 Mio. CAD in die Kasse. Nachdem die Aktie kurze Zeit später erst einmal in den Höhenflug überging, ist sie mittlerweile in die Nähe dieses Ausgabepreises zurückgekehrt – die neuen Aktien unterlagen im Gegensatz zu anderen Platzierungen keiner Haltefrist. Wir betrachten dies als ausgezeichnete Ausgangslage für Anleger, die sich des Risikos der Investition in Explorationsgesellschaften bewusst sind. Und zwar zum einen angesichts des weiterhin äußerst positiven Marktumfelds und der Tatsache, dass Kootenay aufgrund der bereits gewaltigen Ressourcenbasis über einen hohen Hebel auf den Silberpreis verfügt und zum anderen, da das Unternehmen frisch gefüllte Kassen hat und schon in wenigen Tagen (Ende Juli) die erste Phase des größten einzelnen Bohrprogramms in der Unternehmensgeschichte anstoßen will! Wir glauben, dass dann – und spätestens bei guten Bohrergebnissen – noch einmal ganz neuer Schwung in die Kootenay-Aktie kommen sollte. Risikobereite Anleger sollten sich diese Aktie zumindest auf die Watchlist nehmen!

