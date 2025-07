Oddity Tech: Wie ein israelisches Beauty-Tech-Startup den US-Markt aufmischt

Mit einem datengetriebenen Geschäftsmodell, Künstlicher Intelligenz und einer klar digital fokussierten Vertriebsstrategie hat sich das israelische Unternehmen Oddity Tech in nur wenigen Jahren als ernstzunehmender Player in der globalen Kosmetikbranche etabliert.

Die in Tel Aviv gegründete und heute in New York ansässige Firma verfolgt einen disruptiven Ansatz: Sie ersetzt klassische Ladengeschäfte und Schönheitsberater durch Algorithmen und KI-gestützte Produktempfehlungen.