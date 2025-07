BVB startet in Vorbereitung

DORTMUND (dpa-AFX) - So spät wie noch nie zuvor ist Borussia Dortmund mit der üblichen Leistungsdiagnostik in die Saisonvorbereitung gestartet. Trainer Niko Kovac bleiben bis zum ersten Pflichtspiel im DFB-Pokal beim Revier-Rivalen Rot-Weiss Essen am 18. August nur gut drei Wochen Zeit.

Nach dem Viertelfinal-Aus bei der Club-WM in den USA gegen Real Madrid (2:3) am 5. Juli war das Team in den Urlaub gegangen. Nun begrüßte Kovac am Samstag alle verfügbaren Spieler. Auch die Profis, die den BVB noch verlassen sollen oder könnten, wie Giovanni Reyna, Cole Campbell oder Sébastian Haller erschienen auf dem Trainingsgelände in Dortmund-Brackel. Der erkrankte Julian Ryerson fuhr kurz nach seiner Ankunft dagegen wieder weg.