Paltrow in Video als 'Sprecherin' vorgestellt

NEW YORK (dpa-AFX) - Nach dem Rücktritt von zwei Managern wegen des Kiss-Cam-Debakels bei einem Coldplay-Konzert hat die US-Firma Astronomer augenzwinkernd die Schauspielerin Gwyneth Paltrow als vorübergehende Konzernsprecherin vorgestellt. Das Software-Unternehmen veröffentlichte am Freitag (Ortszeit) in den sozialen Medien ein Video, in dem der Hollywood-Star angibt, wegen einer Fülle an Anfragen an Astronomer engagiert worden zu sein. Paltrow ist die Ex-Frau von Coldplay-Frontmann Chris Martin.

Der verheiratete damalige Chef der Firma war bei dem Coldplay-Auftritt in der Nähe von Boston am 16. Juli von der Saal-Kamera - der sogenannten Kiss-Cam - in einer innigen Umarmung mit einer Frau gefilmt worden, die von Internet-Nutzern kurz darauf als Astronomers Personalmanagerin identifiziert wurde.