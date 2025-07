Ricken lässt sich Zeit bei Verlängerung mit Kovac

DORTMUND (dpa-AFX) - Borussia Dortmunds Sportchef Lars Ricken lässt sich mit einer Vertragsverlängerung von Trainer Niko Kovac noch Zeit. Bei den Spielern Emre Can, Julian Brandt oder Niklas Süle, die in ihr vorerst letztes Vertragsjahr gehen, nimmt Ricken zudem einen ablösefreien Abgang am Ende der kommenden Saison in Kauf.

"Wir werden in dieser Konstellation jetzt erst einmal in die Saison gehen und uns die Entwicklung anschauen. Dann sehen wir im Laufe der Spielzeit, wie die weitere Zukunft aussehen kann", sagte Ricken im Interview des Fachmagazins "Kicker".