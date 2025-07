Neues BVSV-Gewerbezentrum Frankfurt Nord-West eröffnet am 1. August 2025 - Risikofrüherkennung und persönliche Geschäftsführerhaftung nach StaRUG im Fokus (FOTO)

Frankfurt am Main (ots) - Am 1. August 2025 eröffnet das neue BVSV

Gewerbezentrum Frankfurt Nord-West im Stadtteil Heddernheim. Als Teil des

Netzwerks des Bundesverbands der Sachverständigen für das Versicherungswesen

(BVSV) e. V. versteht sich das Zentrum als Anlaufstelle für Gewerbetreibende und

kleine bis mittlere Unternehmen (KMU), die sich mit unternehmerischen Risiken

und deren Früherkennung befassen möchten.



Betrieben von der D'Orio Versicherungsmakler GmbH, bietet das Zentrum unter

anderem den BVSV-RiskCheck an - ein strukturiertes Analyseverfahren zur

Einschätzung der Risikolage in Betrieben. Damit wird ein gesetzlicher Auftrag

erfüllt, der vielen Unternehmen bislang wenig bekannt ist.





Risikofrüherkennung ist Pflicht: StaRUG fordert aktives Handeln von

Geschäftsführern



Mit Inkrafttreten des StaRUG (Gesetz über den Stabilisierungs- und

Restrukturierungsrahmen für Unternehmen) zum 1. Januar 2021 sind insbesondere

Kapitalgesellschaften - wie GmbHs oder UGs - verpflichtet, ein

Risikofrüherkennungssystem einzurichten.



§ 1 StaRUG verpflichtet Geschäftsleiter dazu, bestandsgefährdende Entwicklungen

frühzeitig zu erkennen, geeignete Gegenmaßnahmen zu ergreifen und diese zu

dokumentieren. Die Vorschrift gilt unabhängig von der Größe oder Branche eines

Unternehmens.



Wer dieser Pflicht nicht nachkommt, riskiert unter Umständen eine persönliche

Haftung - auch über das Gesellschaftsvermögen hinaus. Der Gesetzgeber sieht dies

ausdrücklich für Fälle vor, in denen keine angemessenen Systeme zur

Risikoerkennung und -steuerung etabliert sind.



RiskCheck: Klarheit über Risiken - Orientierung für Geschäftsleitungen



Der BVSV-RiskCheck unterstützt Unternehmen dabei, diesen gesetzlichen

Anforderungen gerecht zu werden. Die Inhalte umfassen unter anderem:



- Erfassung individueller Unternehmensrisiken

- Analyse vorhandener Gegenmaßnahmen

- Empfehlungen zur Absicherung (z. B. über Versicherungen oder organisatorische

Maßnahmen)

- Dokumentation zur Entlastung der Geschäftsleitung



Im Mittelpunkt steht ein übergreifender RiskCheck, der Unternehmen eine

strukturierte Ersteinschätzung ihrer betrieblichen Risiken ermöglicht. Aufbauend

auf dieser Grundlage können vertiefende Analysen zu Spezialthemen erfolgen. Etwa

in den Bereichen Versicherungen, Sozialversicherung, IT- und Cybersicherheit,

Datenschutz, Arbeitsschutz und betriebliche Altersversorgung. Weitere

Themenfelder sind bereits in Planung.



Gewerbezentrum startet als Anlaufstelle für Unternehmer



Ab dem 1. August 2025 steht das Gewerbezentrum Frankfurt Nord-West Unternehmen

in der Region beratend zur Seite. Die Gespräche erfolgen fachkundig, neutral und

unter Berücksichtigung der gesetzlichen Vorgaben. Ziel ist es, Klarheit und

wirtschaftliche Resilienz zu schaffen - mit praktischer Umsetzungshilfe statt

abstrakter Theorie.



Hintergrund



Der BVSV e. V. ist ein bundesweiter Sachverständigenverband mit dem Fokus auf

unternehmerische Absicherung und Versicherungswesen. Die Gewerbezentren unter

BVSV-Partnerschaft dienen als praxisnahe Plattformen zur Beratung, Aufklärung

und Unterstützung von Unternehmen.



Pressekontakt:



BVSV Gewerbezentrum Frankfurt Nord-West

betrieben von: D'Orio Versicherungsmakler GmbH

Geschäftsführer: Salvatore D'Orio

E-Mail: mailto:salvatore.dorio@bvsv-gewerbezentrum.de

Website: https://frankfurt-nord-west.bvsv-gewerbezentrum.de



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/171049/6084961

OTS: D'Orio Versicherungsmakler GmbH