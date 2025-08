Zuckerpreise unter Druck – Bärenmarkt nimmt wieder Fahrt auf

Der Zuckerfuture an der ICE US verlor in der vergangenen Woche –0,49 % und schloss am Freitag bei 16,20 US-Cent je Pfund. Zwischenzeitlich konnte der Preis bis auf 16,74 US-Cent zulegen, doch ab dem Niveau um 17 Cent setzte erneut starker Verkaufsdruck ein. Der Rückfall auf Wochentief-Niveau markiert das mittlerweile vierte Lower High seit Mai – ein klares Zeichen anhaltender struktureller Schwäche.

Fundamental kamen in den letzten Tagen gleich mehrere belastende Faktoren zusammen: In Brasilien, dem größten Zuckerexporteur der Welt, stieg die Zuckerproduktion in der ersten Julihälfte um +15 % gegenüber dem Vorjahr auf 3,4 Mio. Tonnen. Gleichzeitig erhöhte sich der Anteil des Zuckerrohrs, das zur Zucker- statt zur Ethanol-Produktion verwendet wird, auf 54 % – ein Trend, der durch die jüngsten Trockenperioden zusätzlich begünstigt wird. Auch für die gesamte Saison bleibt die Angebotslage angespannt: Zwar liegt die kumulierte Produktion im Center-South noch immer um –9,2 % unter Vorjahr, doch die jüngste Dynamik lässt eine Gegenbewegung erwarten.

Zusätzlicher Druck kam aus Indien: Dort könnten nach Aussage von Bloomberg erstmals seit Jahren wieder Exporte genehmigt werden – ein Szenario, das angesichts starker Monsunregen und üppiger Ernteaussichten als zunehmend wahrscheinlich gilt. Die indische Produktion 2025/26 könnte um +25 % auf über 35 Mio. Tonnen steigen. Auch Thailand meldete eine Ausweitung der Zuckerproduktion auf 10 Mio. Tonnen (+14 % yoy), was die Angebotsseite weiter stärkt.

Auf globaler Ebene geht der USDA in seinem jüngsten Bericht von einem Produktionsrekord im Zuckerjahr 2025/26 aus: +4,7 % auf 189,3 Mio. Tonnen weltweit – bei gleichzeitig steigenden Lagerbeständen (+7,5 % yoy) und einem prognostizierten Überschuss von 7,5 Mio. Tonnen laut Czarnikow. Dies wäre der größte globale Überschuss seit acht Jahren.

Die COT-Daten untermauern das bearishe Bild: Das Managed Money hat seine Short-Positionen zuletzt erneut aufgestockt – mit einem Plus von rund 2.500 Kontrakten gegenüber der Vorwoche. Insgesamt belaufen sich die Netto-Shorts nun auf –62.148 Kontrakte – der höchste Stand seit Oktober 2019. Diese Short-Seite wurde seit Anfang Juni kontinuierlich aufgebaut und signalisiert ein klar dominantes Marktsentiment.

Auch die Saisonalität dreht nun ins Negative: Ab Mitte August beginnt typischerweise eine Schwächephase, die sich bis Mitte/Ende September fortsetzen kann. Erst im Oktober zeigt sich in der Regel wieder eine positive Tendenz – historisch begleitet von Wetterrisiken in der Erntezeit.

FAZIT

Die Bären haben wieder das Ruder übernommen: Ein starker Angebotsausblick aus Brasilien, Indien und Thailand, rekordhohe Lagerprognosen sowie eine deutlich bearishe Positionierung des Managed Money sprechen für weiter fallende Zuckerpreise. Technisch bleibt der Bereich um 17 US-Cent eine massive Widerstandszone, während die nächste potenzielle Unterstützungsmarke im Bereich um 15,50–15,70 US-Cent liegt. Solange kein klarer fundamentaler Gegentrend sichtbar wird, bleiben Rebounds technische Natur und dürften kurzfristig zum Verkauf genutzt werden.