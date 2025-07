Palladium: Gewinnmitnahmen nach steiler Rally – Darum sollte man vorsichtig sein

Der Palladium-Future an der CME hat in der vergangenen Handelswoche spürbar korrigiert. Nach dem markanten Jahreshoch bei 1.373,50 USD je Unze am 18. Juli rutschte der Kurs bis zum Freitag, 25. Juli, wieder auf 1.260 USD ab – ein Wochenverlust von 2,25 %. Damit setzte sich eine Phase moderater Gewinnmitnahmen fort. Trotz der Konsolidierung notiert Palladium weiterhin mehr als 40 % höher als vor einem Jahr – ein Zeichen für die markante Erholung seit den Tiefstständen des Vorjahres.

Fundamental bleibt das Bild zweigeteilt. Auf der einen Seite stützen geopolitische Spannungen – insbesondere rund um die US-Handelspolitik, China, den Nahen Osten und die Ukraine – die Nachfrage nach Edelmetallen als sicherem Hafen. Auch die angekündigte Schließung der Lac-des-Iles-Mine durch Impala Platinum in Kanada deutet auf mittelfristige Angebotsverknappung hin, wenn auch die unmittelbaren Auswirkungen begrenzt bleiben dürften.

Auf der anderen Seite trübt die strukturell rückläufige Nachfrage aus dem Automobilsektor das Bild. Der anhaltende Trend zur Elektromobilität reduziert die Bedeutung von Palladium für Abgasnachbehandlungssysteme, während gleichzeitig eine zyklische Schwäche in der Autoindustrie durchschlägt. In diesem Spannungsfeld bewegt sich der Markt derzeit – mit hoher Volatilität und wechselnden Impulsen.

Besonders bemerkenswert ist die jüngste Entwicklung bei den COT-Daten: Die Netto-Short-Positionierung des Managed Money ist mit nur noch 2.300 Kontrakten so niedrig wie seit Dezember 2022 nicht mehr. Damit verschwindet der spekulative Druck auf der Short-Seite zunehmend. Während bei anderen Metallen wie Gold oder Silber bereits eine ausgeprägte Long-Positionierung vorliegt, hält sich das Kapital bei Palladium auffällig zurück – ein Hinweis auf Unsicherheit und die Suche nach neuer Richtung.

Auch aus saisonaler Sicht ist in den kommenden Wochen eher mit Gegenwind zu rechnen. Historisch gesehen neigt Palladium bis Ende September zu schwächeren Kursen, bevor dann in den Herbstmonaten wieder ein positiver saisonaler Effekt einsetzt. Dies passt zu einem Markt, der nach der Sommer-Rally nun in eine Phase der Konsolidierung übergeht.

FAZIT

Nach dem starken Anstieg der Vormonate ist der Palladium-Future in eine korrektive Phase übergegangen. Die geopolitische Lage bleibt unterstützend, aber der fundamentale Gegenwind durch die schwache Automobilnachfrage und die saisonal typischen Sommerdellen mahnt zur Vorsicht. Die geringe Short-Positionierung des Managed Money deutet zudem darauf hin, dass das Momentum derzeit brüchig ist. Trader sollten in den kommenden Wochen mit schwankenden Kursen rechnen – bis sich entweder ein neuer fundamentaler Impuls oder ein technischer Boden abzeichnet.