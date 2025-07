Carsten Stork Gas-Preis: Das ist seltsam! Der Henry Hub Natural Gas Future an der NYMEX verzeichnete in der vergangenen Woche einen herben Rückschlag und schloss am Freitag mit einem Wochenverlust von −11,69 % bei 3,149 USD je MMBtu. Damit wurde die Aufwärtsbewegung der Vorwoche deutlich konterkariert, obwohl fundamental eigentlich stützende Faktoren vorhanden waren.